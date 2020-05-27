【遠東銀】風險胃納增強，美元全線下挫！

◆USD/JPY

貿易問題、新型冠狀病毒疫情的處置和中國香港版國家安全立法均是美國與中國關係惡化的催化劑，但日本財務省週二公布去年淨外部資產成長達紀錄高位 365 兆日圓，為連續二十九年位居最大債權國，促使堅稱日本從海外投資賺取收入多於貿易盈餘的官員們更有理據，而且日本首相安倍晉三決定解除全國所有地區緊急狀態及防疫限制措施，令投資人大感振奮；此外，中國人民銀行 (PBOC) 行長易綱表示穩健的貨幣政策更靈活適當，將綜合運用和創新多種貨幣政策工具確保流動性合理充裕，市場聚焦 PBOC 加碼刺激政策，加上從歐洲到日本正取消商業和旅行限制，經濟迅速恢復增長的希望很大，激勵亞洲股市上揚，提升市場的冒險意願，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，新型冠狀病毒疫情影響經濟和物價增長暫時疲弱，對經濟前景看法依舊悲觀，重申 BOJ 可能進一步採取措施緩解疫情對經濟的衝擊，令日圓承壓，推升美元兌日圓至 107.92 高點。

隨後數據顯示美國 4 月新屋銷售意外較前月升 0.6% 至年率達 62.3 萬戶及 3 月 Case-Shiller 二十個大都會房屋價格指數較上年同期漲 3.9% 高於預期，但美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 3 月房屋價格指數較前月漲幅降至 0.1% 及世界大型企業研究會表示美國 5 月消費者信心指數為 86.6 不及預期，而且美國總統川普稱將於周末前就中國香港版國家安全立法作出強力回應，打壓美元兌日圓至 107.39 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 107.50-70，支撐於 106.60-80。

◆EUR/USD

澳洲一項消費者信心調查連續八周上升，且銀行業者報告借記卡和信用卡消費增加，顯示消費出現令人充滿希望的跡象，而且全球各地經濟逐步重啟及市場對中國進一步提出刺激政策的期待，激發對風險偏高資產的需求，暫時抵消美國與中國間的貿易口水戰及香港國安法立法的疑慮，昨日推動澳幣和紐元上漲，支撐其他風險貨幣，扶助歐元兌美元穩守於 1.0890 低點。

據調查顯示德國 6 月 GfK 消費者信心指數修正後升至負 18.9 仍為負值，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 表示繼災難性的 4 月之後，德國出口商信心在 5 月有所回升，但就業形勢仍感不安，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，ECB 的通貨膨脹目標是對稱、靈活和中期性質的，將決心履行自己的職責，而且投資者對風險資產的胃納增強，提振歐元兌美元至高點 1.0995。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0930-50，阻力於 1.1020-40。

◆GBP/USD

英國首相約翰遜擬定數以千計主街商店、百貨公司及購物中心下個月重啟營業的計畫，並據英國工業聯盟 (CBI) 週二公布 5 月零售銷售差值升至負 50，但高於上月的紀錄低點，支撐英鎊兌美元自 1.2175 低點上漲。隨著英國央行 (BOE) 首席經濟學家霍爾丹表示 BOE 距離採取負利率還遙遠，而且路透報導英國與歐盟就未來關係展開的磋商中，歐盟願意改變漁業問題上的立場，推升英鎊兌美元至 1.2362 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2300 附近，阻力於 1.2380-1.2400。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

