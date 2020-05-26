新加坡宣布第四輪刺激方案 加碼230億美元

據《彭博》報導，新加坡財政部長王瑞杰 (Heng Swee Keat) 週二 (26 日) 宣布，為降低新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟造成的損害，新加坡計劃實施第 4 輪的財政刺激方案，加碼規模高達 330 億新加坡幣 (230 億美元)。

為了防止疫情擴大，新加坡政府所採取的邊境封鎖及外出禁止令等措施已對於企業及勞動人口造成衝擊。為疏緩目前的就業市場的壓力，新加坡政府宣布第四輪經濟刺激方案，促使本財政年度的預算赤字增加至 GDP 的 15.4%，創史上最大的赤字規模。

王瑞杰週二表示，4 次的經濟刺激方案總計新幣達 929 億元，佔 GDP 的 19.2%，為了避免新加坡深陷史上最嚴重的經濟衰退，該國政府額外提撥 310 億新幣準備金，使得本年度的總提取規模增至 520 億新加坡幣。

王瑞杰表示，隨著疫情放緩，新加坡開始實施 3 階段的經濟重啟計劃，大部分的企業將有望在 7 月份前重新恢復營業。

新一輪經濟刺激方案的內容，包括提供 20 億新加坡幣的現金發放，以補貼中小企業的租金成本，亦承諾創造 1.5 萬個公家部門職缺、以及與私人部門合作創造 2.5 萬個職缺。

另外，亦針對 40 歲以上的中年勞動人口，提供 40% 的薪資補貼，實施期間為 6 個月，金額上限則為每人 1.2 萬新加坡幣。

新加坡前 3 輪的財政刺激，規模分別達到 64 億新加坡幣、480 億新加坡幣、以及 51 億新加坡幣，但由於新加坡的經濟成長高度仰賴貿易，因此，儘管政府實施了大規模的刺激方案，仍難以避免該國陷入史上最嚴重的經濟衰退。

新加坡貿易與工業部週二 (26 日) 第 3 度下調 2020 年經濟成長預期，認為今年 GDP 可能萎縮 4%-7%。第一季的 GDP 則報衰退 4.7%。

新加坡 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

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