新加坡6月2日起分三階重啟經濟 並計畫逐步開放邊境

新加坡政府週二 (19 日) 宣布自 6 月 2 日起逐步開放經濟，允許更多企業重啟營運，放寬措施將分為三階段進行，此外，政府也正在評估開放邊境的可能性。

新加坡政府官員週二 (19 日) 於記者會上表示，限制措施將分三個階段實施，越來越多企業將逐步恢復營運，學校也會分階段重新開放，前提是在 6 月 1 日解封前，社區感染率必須維持在低度狀態。

新加坡官員進一步解釋，重啟經濟的第一階段將始於 6 月 2 日，花費時間恐需四到六週，第二階段將開放更多餐廳、零售商店、體育館營運，耗費時間將達數月，至於最後的第三階段則以人數有限為基礎開放社交和商業聚會，持續時間將至成功研發疫苗，或待疫情不再構成威脅為止。

根據新加坡政府公告，6 月 2 日起將開放如半導體生產、工程，以及金融、保險、批發、運輸、倉儲等不太需要公眾互動的業務，政府預計約三分之一員工將恢復正常上班，其他員工則持續在家工作，此舉有助於推動該國四分之三的經濟正常運轉。

至於其他消費者服務，例如汽車維修、美髮服務、學校書店以及多數零售商店暫時不會重新營業，且目前民眾仍不被允許至餐廳用餐。

除了經濟開放外，新加坡衛生部也在週二 (19 日) 表示，將採取適當措施開放邊境，逐步允許外籍人士出入境，不過由於當前全球局勢依舊動盪，邊境開放與重啟經濟的三階計畫將各自進行評估並實施。

新加坡先前爆出大規模移工宿舍群聚感染，目前政府仍在努力遏止疫情擴散，將移工宿舍劃為隔離區，官員們表示，宿舍情況已趨於穩定，新增社區感染案例也大大減少。截至週二 (19 日)，新加坡累計確診數已達近 2.9 萬例，為亞洲疫情最嚴峻的國家之一。

隨著經濟活動重新展開，新加坡政府仍警告，未來社區病例恐將再度增加，放寬措施仍須適度，以防止二波病毒感染。