【群益金鼎證券】群益權證週報

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

台股萬一久攻不下

上週 (5/18~5/22) 自美中貿易戰衝突、華為、到香港國安法等因素影響下，台股大跌 1.76%，外資在集中市場賣超近 291 億，台幣自 4/29 以來再次收在 30 元以上。港、陸股同步重挫，線型轉弱，而境外人民幣貶值 7.1485 元，也是 3/20 以來的收盤高。台股 11,000 點久攻不克，市場收斂價格區間或增加測試機率上升。

權證市場市值下降 跌破 60 億

台股的分類指數表現上，生技獨領風騷，傳產表現明顯優於金融股與科技股，在科技股中，OTC 光電指數表現最佳。市場走勢帶動了權證投資人大舉減持上週五 (5/22) 的認購權證，合計全週認購權證加碼僅萬餘張，權利金減碼 1.4 億；認售加碼 4.2 萬張，權利金加碼近 0.4 億，市場看空交易 1.75 億，權利金減持逾億元。

權證總市值再減 5.51 億降至 57 億，時間價值規模也下降到日 6,000 萬水準，市場規模縮水。加權指數、台積電為主要市值下降的標的，兩者合計減少 3.6 億。聯發科 (2454-TW) 與穩懋 (3105-TW) 則成為 1% 以上市值中主要的成長標的，聯發科單週價格上漲，帶動認購市值增加。穩懋受惠於市場認售權證加碼與單週逾 10% 的跌幅，帶動認售權證成長。

權證操作需留意收斂走勢下的部位控管

投資人加碼認購權證以台光電 (2383-TW)、南電(8046-TW)、國巨(2327-TW) 超過 2,000 萬最多，大立光 (3008-TW)、可成(2474-TW)、T50 反 1(00632R-TW)、南六(6504-TW) 與力山 (1515-TW) 逾千萬，神盾 (6462-TW)、穩懋與 GIS-KY(6456-TW) 達 900 萬以上。認售權證部分, 市場雙向加碼穩懋近 1,900 萬，聯發科也獲逾千萬加碼，鴻海 (2317-TW) 空方趁勢了結近 2,900 萬。