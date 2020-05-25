〈觀察〉台股陷三大病灶 增設中小企業板可助籌資動能？

新任金管會主委黃天牧一上任就拋出擬在台股增設中小企業板籌資的構想，雖然台股處於史上最長萬點，但仔細探究台股結構，仍會發現台股近年頻頻出現減資、下市等現象，主要就是台股存在籌資能力弱、國際化不足、中小企業參與動能弱等三大病灶，金管會增設中小企業板是否能改善此問題將備受矚目。

這幾年台股市場吹起一股減資潮，彌補虧損減資是台股最常出現的減資模式，因虧損而市值縮減劇烈的公司，如宏達電、華映、茂迪、中環、錸德等已連續虧損多年，僅仰賴補貼或銀行續貸維持經營，長期削弱資本市場的效率，也因此會發現，交易大多僅集中在特定類股，使得台股周轉率偏高。

而中小企業曾經是台灣的驕傲，也是台灣經濟奇蹟的最大功臣，台灣產業有超過 97% 為中小企業，但如今國際大企業憑藉著資本市場力量，在全球搶市占、爭奪話語權，台股權重也集中在台積電等大企業上，剩下 800 多家上市公司在指數中的權重都不到 1%，甚至有超過 300 檔個股是基本面不佳、且幾無成交量的「殭屍股」，殭屍股凸顯的就是籌資能力疲弱。

根據金管會數據與說法，台灣資本市場基本面良好，且有穩定的現金殖利率，但是營運效率、國際能見度都仍顯不足，其實，主管機關與其把台股定調成定存概念股，更需鼓勵創新與成長。「殭屍股」橫行台股，等於一堆籌資力偏低、低參與度、甚至吸引到一些根本不需要籌資的公司上市，更顯出台灣產業結構空洞化，導致投資意願低落。

主管機關更該思考「質量並重」，減少殭屍股，才是台灣資本市場健全更重要的關鍵。當年台積電之所以能成世界級公司，是政府計畫經濟加上資本力量扶植而成，但後來交易所的績效指標（KPI）過度重視上市櫃家數、交易量，造成中小企業過多，卻有許多籌資不佳、中小企業參與動能疲弱的問題存在，如今若要活絡資本市場、提振雞蛋水餃股價值，就要將造市商、私募基金和創投力量納入，帶進更多資本市場工具。

金管會已經開放證券商可受託管理私募股權基金，也就是未來券商可作為併購、企業清理的推手，等於最了解台股市場的證券商未來就可以透過私募基金，把策略和資金帶到中小企業，解決台股市值長不大的問題，也有助拉高台灣直接金融的比例，若能有新資金進場活絡，不管是轉型或是併購下市，都會對台股現況帶來改變。只是今年以來，外資持續抽離，也是要推動此政策的一大隱憂。

此外，打造特色資本市場一直是外界建議的健全資本市場方式之一，黃天牧此次拋出打造中小企業板構想，初步規劃，將設一個只有「專業投資人」才能交易的新板，幫助中小企業或新創企業，更容易在資本市場籌資，預計此新板將於年底前推出。

之所以祭「中小企業板」，或許就是金管會以更宏觀的角度，著重審查企業未來發展性與題材性，藉以再定調臺灣資本市場獨有特色，打造更多樣化的中小企業募資平台，但是否真能藉此提升籌資動能，就得看金管會將端出怎樣的政策牛肉細節，才能解決中小企業的籌資、流動性偏冷、殭屍股橫行等困境，以活絡資本市場的質量。