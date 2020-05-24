〈聰明刷卡〉疫情肆虐無法出國 三招不怕航空里程數過期

今 (2020) 年全球新冠肺炎疫情肆虐，民眾因此無法出國旅遊，許多信用卡轉向大推內需促銷，但在一系列的聰明刷卡中，還要特別注意的是累積許久的航空里程是否快要到期，倘若航空里程數將過期，建議可「兌換商品」、「點數轉換」、「善用延期」以活化哩程。

亞洲萬里通、華航、長榮證三大航空的里程數有效期限原本皆為 3 年，不過，亞洲萬里通自今年元旦起，獲得的里程時效從「獲得起 3 年」變成「最後一次獲得里程」的 18 個月，也就是說，只要持續有里程數入帳，就不會有里程逾期的問題，就算是小資族，只要找到好的累積媒介，譬如有效累積的信用卡和積極參予官網活動，就能慢慢累積到兌換心儀機票的額度。

但是，假使有些零散的里程，因為疫情在短時間內無法換一張機票或是用來升等的話，不妨研究看看是否有什麼商品或是服務是可以用少少的里程來換取的，才不會白白浪費好不容易累積的里程。以亞洲萬里通為例，1910 里能換到爭鮮壽司 300 元即享券、3250 里換森海塞爾 MX 365 耳機等；華航 2500 里可換健身中心一日使用券、4000 里牛肉麵禮盒一盒等；長榮航 5000 里可換山海樓餐廳 500 元抵用券一張、2500 里可換農人餐桌抵用券 5 張等。

「點數轉換」也是解決航空里程數兌換的一個管道之一，各家航空公司與 OPENPOINT、HAPPY GO、UUPON 等點數公司合作，以長榮航空為例，2000 哩可換 6 萬點 OPENPOINT，而兌換到的 OPENPOINT 點數，就能在 7-ELEVEN 折抵 200 元消費，捷運族也能以 1500 哩兌換 500 點 UUPON，再轉成悠遊卡儲值金，換算價值約 125 元。

最後，可以「善用延期」累積里程，使用台新國泰航空聯名卡購買國泰航空機票，最優可享 5 元 1 哩，且台新卡每個月結帳後或自動轉里程數到亞洲萬里通帳號，即便你不常出國，有一張會自動轉哩的信用卡，就能幫你自動延長哩程效期。使用國泰航空或「亞洲萬里通」聯名信用卡簽賬消費，當然也可以使用非聯名信用卡，只是要記得自己手動將紅利或是飛行積分轉入亞洲萬里通。

此外也可以改用「無期限」的航空信用卡來累積里程，像是花旗銀行寰旅世界卡每 20 元累積 1 里花旗哩程，星展銀行飛行卡最低 15 元累積 1 里飛行積金，持卡期間哩程「終生有效」。滙豐銀行旅人卡旅遊積分期限長達 3 年，只要在到期前轉換成航空公司里程，就能再展延 2~3 年。簡單來說，就是趁現在刷卡消費多多累積里程，就能在疫情結束後，累積足夠里程進行下一趟旅行。