黃金喊上3千美元！快預備實物資產抗通膨

文●韓化宇

就在全球竭盡全力跟「通縮」對抗的時候，外資報告陸續出爐，摩根士丹利、高盛、美國銀行等 3 大金融機構，卻將示警的矛頭，對準「通膨」。

收入不平等，躍醒目禍首

因疫情肆虐，美國 4 月消費者物價指數（CPI）年減 0.8％，是 2008 年 12 月以來最大的跌幅。物價下跌並伴隨大量失業，按經濟學觀點，這是通貨緊縮表現，即市場的供給過剩或需求不振。

各國政府皆如臨大敵，嚴防通縮帶來經濟長期衰退。但商周研究外資機構 4 月底之後出具的研究報告，卻發現：華爾街巨頭認為，該擔心的是「通膨」，不是通縮。

投資銀行巨擘摩根士丹利（以下稱大摩）近日出具一份全球展望報告，名為《通貨膨脹將捲土重來》（The Return of Inflation），是疫情步入尾聲後，第一個出具以通膨為主題報告的華爾街巨頭。

這份長達近 30 頁的報告，對通膨將至的觀點，並非常見的「貨幣供給過剩」觀點，而是從「收入不平等」的結構性著眼。

報告指出，低收入族群是這波疫情下最大的受害者，他們的不滿，將迫使各國政府加大力道，解決所得不均問題，使「財政行動主義」（ fiscal policy activism）抬頭，將引發新一輪的擴張性財政政策。

同時，這股基層的怨念，正在拆毀過去 30 年來壓抑通膨的關鍵力量：全球供應鏈。有民意當靠山，美國放膽對中國發動貿易戰，世界各國也設法將海外供應鏈班師回朝。

大摩表示，目前尚處在通縮階段，預計明年第 4 季已開發國家產出恢復至疫情前水平，出現「通貨再膨脹」，通膨將在 2022 年第 2 季降臨。

「通貨再膨脹」指通縮時期出現的通膨跡象，如物價雖然下降，但降幅縮小，只要經濟形勢回穩，就會轉為顯性通膨。

高盛在一份大宗物資的觀點報告中指出，儘管疫情危機的直接影響可能是通縮，但持續的供應鏈中斷、前所未有的刺激措施，以及提高通膨可減輕政府債務的政治需求，將支撐明年的通膨擔憂。

3 力量拉升金價創 8 年新高

通膨隱憂下，美銀近期一份《聯準會不能印黃金》的報告，大膽呼籲：「資產配置者必須透過實物資產、而非金融資產，來尋求對抗通膨的工具。」

美銀指的實物資產，是黃金。

國際現貨金價 5 月 18 日盤中一度升至每盎司 1764.55 美元，創下 2012 年 10 月以來的最高價。

「金價 18 個月內上看 3 千美元！」美銀語出驚人喊出這樣目標價；花旗看得比較保守，但也預估未來一、兩年有機會挑戰 2 千美元。

拉升金價的各股力量，除了美中關係跌入谷底、全球經濟前景堪慮之外，就是對通膨的隱憂。

施羅德策略研究分析師馬科維奇（Sean Markowicz）指出，未來疫情結束，禁令鬆綁，將帶動經濟復甦，可能帶動通膨走升，貨幣將面臨貶值壓力，投資人將改抱黃金。

美銀提供給客戶的投資建議中，甚至將現在比擬為上世紀 70 年代的停滯性通膨，還預測金價會像當年一樣飆升。

1973 年爆發第一次石油危機，油價急漲，美國通膨率與失業率同步攀升，引發人類史上第一次的停滯性通膨，經濟學家束手無策，在那波亂世中，具保值功能的黃金，成了絕佳的避風港。

金價從 1971 年到 1975 年，每盎司 35 美元漲至 195 美元，漲幅高達近 460％。

放眼今日，美銀大宗商品策略師韋德莫（Michael Widmer）認為，經濟產出大幅下滑的同時，財政支出與央行資產負債表都在膨脹，這些情況，類似 70 年代的停滯性通膨，將促使投資人瞄準黃金。

凱基投顧董事長朱晏民指出，一旦爆發嚴重通膨，股、債市都難逃衝擊，資金就會湧入貴金屬、原物料、不動產市場避難。

肉價飆升，亦成證據之一

金價多頭氣盛，反映市場對通膨的憂心，而全球食品價格的大漲，特別是肉類食品，更加劇市場對通膨的擔憂。

美國 4 月「家庭食品」指數大漲 2.6％，創自 1974 年 2 月以來新高。一大因素，就是美國大量的肉品與家禽加工廠，因為疫情關係被迫關閉。

美國是肉品供應大國，更是全球最大的牛肉生產國，如今陷入供應嚴重短缺困境。

隸屬美國農場信用體系（FCS）的 CoBank 發表報告指出，到 5 月底，美國超市供應的肉類將減少 30％，價格將比去年高出 20％。

雖然有看法認為，肉價大漲只是短期因素，不至於推升通膨，但高盛大宗商品研究主管柯里（Jeff Currie）認為，疫情對畜牧業供應的破壞，需要一段時間才能恢復，「食品價格是新興市場通膨的重要因素！」他認為，在 2021 年之前，肉品價格都會呈現較高的波動性。

儘管畜牧業遭到結構性破壞，但仍有好消息。肉價大漲使美國人造肉大廠 Beyond Meat，第 1 季營收較去年同期勁揚 141％；此外，美國牛肉、豬肉供給減少，雞肉的替代需求浮現，大成、卜蜂等台灣雞肉供應商也將受惠。

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來源：《商業周刊》 1697 期

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