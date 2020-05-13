疫情催化墊高金價 投信三大因素看好可望續漲

新冠肺炎疫情推升國價金價走勢，紐約商品交易所 6 月交割期金價每盎司報收 1706.8 美元，施羅德投信認為，在全球央行量化寬鬆、利率轉負與未來通膨預期心理下等三大因素，可望帶動金價水漲船高，但要注意的是，在股市大幅修正的情況下，黃金將面臨價跌風險也需適度分散配置。

根據世界黃金協會（World Gold Council）數據指出，黃金 ETF 在今年第 1 季增加 298 噸，換算約 230 億美元淨流入，不僅創下單一季度淨流入最高記錄，更是 2016 年以來最大的噸位數成長。

施羅德策略研究分析師 Sean Markowicz 表示，新冠肺炎讓各國央行注入無限量的貨幣刺激，而這波降息與量化寬鬆讓市場實際利率歸零甚至降至負利率，在利率偏低、轉負的情況下，將進一步支撐市場對於黃金的投資需求。

投資黃金最大缺點是黃金無法孳息，過去資本市場轉強時，投資人能從其他資產獲得利息收益時削弱黃金投資吸引力，但當實質利率接近零或變為負數時，持黃金的機會成本下降，這也是為何黃金價格為甚麼持續墊高的關鍵因素之一。

Sean Markowicz 指出，儘管未來疫情結束，相關禁令可望鬆綁並帶動經濟開始復甦，但屆時在通膨走升的情況下，預期各國政府可能願意承擔更高的通膨以減輕不斷飆升的債務負擔，屆時貨幣市場將面臨貶值壓力，投資人將轉向改抱黃金。從歷史經驗來看，當通貨膨脹率上升超過 2% 以上，金價都會大幅上漲。

施羅德投信表示，黃金報酬率通常與美元呈反向關係，也就是當美元走升時，對非美元投資者而言黃金變得更貴，對於黃金的需求也會縮減，但近期兩者之間的相關性變得非常低，但因黃金和美元都被視為避險資產，今年在不確定因素催化下，導致黃金與美元資產同步上漲，強勢美元難以抑制金價。