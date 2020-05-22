新一輪刺激只是時間早晚 梅努欽：國會很可能需要推動更多支持措施

儘管美國總統川普和參議院共和黨人傾向暫緩批准更多財政刺激，但美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四表示，美國國會「很可能」需要更多支持性措施。對此川普給的最新說法是，他或許會支持新一輪刺激。

梅努欽週四重申，防疫封鎖措施引發的經濟衰退可能在第 2 季觸底，這一點和許多經濟學家看法相同，在那之後，他預測美國經濟將在第 4 季出現「巨大幅度的成長」，並且在 2021 年「再次強大」(will be great again)。

他說，雖然川普政府和參議院共和黨人傾向暫緩批准更多的振興經濟措施，但他認為，國會很有可能需要這麼做。

川普週四參訪福特工廠時被問到此事時輕描淡寫的說，自己或許會支持新一輪財政刺激方案，「我想我們將幫助人們度過難關... 我們會再一次擊出精彩好球。」

自 3 月以來，國會已經通過三輪共 3 兆美元的刺激措施，但在醫療專家大力警告切勿過早重啟經濟的情況下，許多經濟學家相信國會需要推出更多財政刺激，避免企業擴大裁員，並緩解政府稅收進一步減少的窘境。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾和多名官員一再呼籲，白宮政府應採取更多行動，否則美國經濟將面臨前所未有的下滑風險。

民主黨佔多數的眾議院雖然已在上週通過第四輪 3 兆美元刺激計畫，參議院共和黨人早已表明不可能表決。

對此梅努欽週四說，眾議院版本的方案過於偏頗，不是白宮此刻的重點。

梅努欽暗示，川普政府可能會調整第三輪刺激方案 CARES Act 其中一個條款，該項條款提供每週 600 美元救濟金給被裁員的勞工，然而這讓許多低所得勞工領到比工作收入還高的補助款。