印度意外宣布下調利率40個基點 以進一步支撐經濟

印度央行在週五 (22 日) 意外宣布降息，以進一步支撐該國經濟，並預期印度經濟將出現 40 多年來首次萎縮。

印度央行總裁達斯 (Shaktikanta Das) 將基準附買回利率下調 40 個基點，降至 4%，這是自 2000 年以來的最低水平，附賣回利率則是從 3.75% 降至 3.35%。印度央行貨幣政策委員會在預定於 6 月初舉行的會議之前做出了這項決議，並維持「寬鬆」立場，意味著還有可能進一步寬鬆。

印度央行基準利率走勢圖 圖片：tradingeconomics

Das 表示：「展望未來，我們將繼續保持警惕，並將採取一切必要措施來應對與疫情相關的挑戰。隨時準備使用所有手段，甚至採用新手段，以應對未知的未來。」

中央銀行預計，由於新冠肺炎疫情的影響以及為遏制疫情而採取的封鎖措施，將嚴重影響家庭及商業活動，預期印度在截至 2021 年 3 月的財政年度經濟將面臨萎縮。

ING Groep NV 駐新加坡的經濟學家 Prakash Sakpal 表示：「非常規性的舉動可能使市場措手不及，但有鑑於近期的疲弱活動指標，這並不完全讓人感到意外。」

高盛集團 (Goldman Sachs) 的數據顯示，截至 6 月的季度中，印度經濟預期將萎縮 45%，而且由於政府的嚴格封鎖線至，使得印度消費崩潰，全年經濟面臨下滑。

印度地區的消費需求幾乎因疫情而消失，印度的主要的服務業在上個月呈現崩潰，而汽車銷量也暴跌。據印度經濟監測中心的一項調查顯示，印度大批人口正處於貧困狀態，在 4 月份估計有 1.22 億人失業，其中許多是日薪工人。