Fed官員呼應鮑爾：經濟下半年反彈、復甦之路緩慢

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三 (13 日) 表示，美國經濟可能會於下半年恢復增長，但復甦步調可能相當緩慢，呼應 Fed 主席鮑爾週三悲觀的經濟前瞻。

梅斯特表示，在美國努力恢復疫情期間失去的經濟動力的同時，失業率可能將逼近或超過 10%。

「我們會看到經濟重新開放，並且會在下半年有所改善，但直到今年年底，我們的產出仍會低於去年年底的水平。」梅斯特說。

梅斯特指出，這代表失業率與目前的 14.7% 相比，仍將達到「兩位數或較高的個位數」。「因此我同意這是合理的前景預測，但是要實現這一目標，必須採取許多措施。」

美國聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 週三 (13 日) 呼籲白宮政府應採取更多行動，否則美國經濟將面臨前所未有的下行風險。

Fed 如今已將基準利率降為 0% 至 0.25%，並祭出一系列流動性和貸款計畫，國會已經通過 2 兆美元的財政刺激資金，如今正在商討民主黨眾議院領導人提出的 3 兆美元法案。

梅斯特強調，疫情嚴重打擊處境最脆弱的美國人民，而正確制定政策，對這場危機至關重要。

不支持負利率政策

她表示，聯準會將竭盡所能透過各種工具，來確保經濟在復甦開始時處於最佳狀態，以帶動經濟活動。

和鮑爾一樣，梅斯特也駁斥負利率政策的可能性，儘管 Fed 官員多次表明負利率不會發生，但市場仍押注聯邦基金期貨利率將轉為負值。

梅斯特補充說，儘管她不喜歡排除一切可能性，但目前不支持負利率政策。