亞特蘭大Fed：美國第2季GDP恐暴減42%

根據亞特蘭大 Fed 分行經濟追蹤模型 GDPNow 顯示，美國第二季 GDP 將暴減 42.8%，比前一週預測的萎縮 34.9% 更嚴峻。

亞特蘭大 GDPNow 模型 (圖片: 亞特蘭大 FED)

美國近期公布一連串就業和零售等經濟數據，皆令市場大失所望，導致央行進一步下調經濟估值，而預估的第二季降幅，將創下二戰以來最慘紀錄。

美國勞工部最新數據顯示，4 月非農就業人口大減 2050 萬人，失業率飆升至 14.7%，失業人數達 2310 萬人，比 3 月激增 1590 萬人。

除了低迷的非農就業報告，美國人口普查局週五還公布，4 月份零售銷售下滑 16.4%，比道瓊經濟學家預測的 12.3% 還要糟。

週四勞工部又報告上週初領失業救濟金人數達到近 300 萬人，顯示在疫情期間的連續八週失業總人數達到 3650 萬，美國的就業市場仍舊呈現萎靡的態勢。

總體而言，多項經濟數據的表現皆比糟糕的預估值低。花旗 的經濟意外指標 (Citigroup Economic Surprise Index) 4 月底創下自 2003 年 1 月記錄以來的最低，該指標是透過華爾街的估值來衡量數據。

亞特蘭大 Fed 如今預估，佔 GDP 總額 68% 的個人消費支出，將於第二季下降 43.6%，低於 5 月 8 日估計的 - 33.9%。佔 GDP 總額 17% 的私人國內投資總值預估萎縮 69.4%，也遜於一週前預估的萎縮 62.8%。

另一方面，高盛 (Goldman Sachs) 則預估第二季 GDP 將下滑 39%。不過，該公司對前景樂觀，預估第三季 GDP 將成長 29% ；紐約聯準銀行 GDP 預測值則為 31.05%。