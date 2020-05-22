「對中國強硬」氣氛主導 專家料美國在幾週內簽署監督法案

專家及分析師週四 (21 日) 表示，促使中國公司放棄美國交易所上市的相關法案正飛快推進，可能很快成為法律，也標誌著美中緊張局勢的進一步升級。

《外國公司控股責任法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act) 已在週三在參議院獲一致同意通過，這一法案要求企業必須證明自己不受外國政府控制，並接受美國的監管與審計。

Raymond James 政策分析師 Ed Mills 表示，雖然眾議院還未安排投票表決，但預計未來幾週就會大力推動，最終簽署成為法律只是時間問題。

他補充說，當前政治環境下，幾乎不會有議員願意被視為支持中國，這使法案推進不會遇到反對的聲音。

原本依美國法律，上市公司就該接受美國的監管與審計，但 2013 年中美政府曾簽署一項備忘錄，豁免了中國公司向美國提交審計。

專家表示，即使法案獲得批准，實際要求強制下市的時間，可能也會拖上幾年，但這一行動，也可能帶來中國的報復措施。

Veda Partners 的經濟政策主管 Henrietta Treyz 說，就算只是投票，都可能引來中國的反彈，助長發布「不可靠實體清單」、限制稀土出口、抵制美國貨等等言論。

可能受這一法案影響的最重要中資企業，包括阿里巴巴 (BABA-US)、中國石油、百度 (BIDU-US) 和京東 (JD-US)。

AGF Management Ltd. 執行長兼首席投資官 Kevin McCreadie 認為，當前美中爭端升級，對第一階段貿易協議也帶來威脅，可能觸發股市下挫。

McCreadie 說，如果川普退出貿易協議以取悅選民，很可能打擊市場。此外，即使是民主黨人也了解，當前民調顯示，美國人對中國愈來愈不喜歡。