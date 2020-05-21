〈三星追趕台積〉台積電5奈米放量領先1年 仍維持晶圓代工獨霸地位

三星宣布動工興建 5 奈米晶圓廠，預計 2021 年下半年，導入 EUV 技術量產，與晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 較勁意味濃厚；而台積電 5 奈米製程將於下半年放量，遙遙領先三星 1 年時間，從 7 奈米良率表現來看，業界認為，三星 5 奈米產能與良率仍難追趕台積電，台積電將維持獨霸地位。

三星去年宣布斥資 1160 億美元投入晶圓代工領域，以與台積電及英特爾競爭，去年初採用極紫外光微影 (EUV) 技術量產 7 奈米製程，6 奈米也在去年投產，並曾傳出 5 奈米製程將在華城廠區量產，時間點落在今年下半年。

三星今日則宣布已在平澤動工興建 5 奈米晶圓廠，預計 2021 年下半年採用 EUV 技術量產，產品將應用在 5G 網路與高效能運算領域，屆時 5 奈米產能將明顯提升。

而台積電身為晶圓代工龍頭，在先進製程技術領域可說是獨霸市場，2018 年已量產 7 奈米技術，去年第 2 季量產 7+(強化版) 奈米技術，5 奈米已開始量產，預計今年下半年放量，製程放量時間遙遙領先三星 1 年。

且台積電 5 奈米已有客戶設計導入，表現也優預期，主要應用為手機與高效能運算，下半年產能將快速拉升，估貢獻今年營收占比達 1 成，未來更可望有物聯網應用客戶加入。

雖然三星在先進製程技術上，不斷追趕台積電腳步，但從客戶下單情況來看，台積電幾乎獨吞 7 奈米製程訂單，客戶囊括蘋果、海思、高通、超微與聯發科。

即便曾傳出三星祭出降價搶單策略，輝達下一代 GPU 因此轉單至三星，但據悉，台積電仍將取得輝達大部分的 7 奈米 GPU 訂單，三星則負責代工入門級 GPU，顯示在三星 7 奈米製程曾有良率不佳的前科下，客戶不敢貿然下大單，仍在觀望其良率表現。

法人指出，有別於台積電先量產 FinFET 架構的 7 奈米製程，才推出導入 EUV 的 7 奈米強化版技術，三星在 EUV 技術還未成熟時，就直接採用 EUV 量產 7 奈米，導致良率表現不如台積電。業界也認為，三星在 5 奈米產能與良率上，仍難追趕台積電，台積電今年仍是唯一量產 5 奈米的晶圓代工廠，維持產業獨霸地位。