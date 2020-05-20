〈小英新產業政策〉台積電為全球重要夥伴 迎新商機撐起台半導體產業發展

總統蔡英文今 (20) 日發表就職演說，提及六大核心戰略產業，包括強化資訊與數位相關產業發展，而台積電 (2330-TW) 在晶圓代工領域獨霸一方，可望持續扮演護國神「積」角色，推進先進製程技術，並帶起台灣半導體供應鏈持續前進。

蔡英文在就職演說中提到，將持續強化資訊及數位相關產業發展，利用半導體與資通訊產業優勢，全力搶占全球供應鏈核心地位，讓台灣成為下一個世代資訊科技的重要基地，全力促進物聯網與人工智慧發展。

台積電身為晶圓代工龍頭，先進製程技術已超越其他同業，並在物聯網、高效能運算等應用領域，維持領先地位；台積電 2018 年已量產 7 奈米技術，2019 年第 2 季量產 7+(強化版) 奈米技術，5 奈米預計今年下半年進入量產階段，預計今年貢獻營收占比達 1 成，迎接未來新資訊科技的商機。

雖然三星宣稱 5 奈米已開始量產，但業界認為，三星在 5 奈米產能與良率上，仍難追趕台積電，台積電今年仍是唯一提供 5 奈米量產技術的晶圓代工廠，維持產業獨霸地位。

台積電 5 奈米主要客戶平台為手機與高效能運算，未來可能有物聯網平台客戶加入，目前下單客戶以蘋果、華為海思為主，且市場也傳出，英特爾可望將部分 5 奈米晶片，交由台積電負責代工，在在為 5 奈米技術發展增添想像空間。

雖然台積電上周宣布將在美國亞利桑那州興建 5 奈米晶圓廠，規劃月產能 2 萬片，預計 2024 年量產，成為其在美國的第二個生產基地，但新廠蓋好後，將落後主流製程約 2 至 3 個世代，最先進的技術研發仍留在台灣，與國內 IC 設計、封測、材料與設備廠等完整的半導體產業鏈，共同搶占全球供應鏈核心地位。