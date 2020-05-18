日媒：應對美國新禁令 台積電已停止了接受華為新訂單

據《日經》引述知情人士指出，台積電 (2330-TW) 已停止接受華為的新訂單，以呼應美國商務部在上週五宣布進一步限制華為獲得關鍵晶片供應的禁令。

「在美國宣布新的出口管制禁令後，台積電已停止接受來自華為的新訂單。但是那些已經在生產中的晶片和在新禁令前獲得的訂單不會受到影響，生產將會持續進行，並預期在在 9 月中旬之前出貨。」 知情人士說道。

另一位知情人士則表示：「對於台積電來說，這是一個艱難的決定，因為華為是該公司的第二大客戶，但該晶片製造商卻必須遵守美國的規定。」華為是台積電僅次於蘋果的第二大客戶，佔台積電年營收的 15-20%。

華為是全球最大的電信設備製造商和第二大智慧型手機製造商，在很大程度上依靠台積電來製造先進的晶片設計，其中也包括華為旗艦機中使用的處理器。台積電同時也為華為生產 AI 處理器和網路晶片， 自從去年 5 月美政府將華為列入貿易黑名單以來，台積電被視為中國企業抵制美國施壓的重要生命線。但是，與華為的關係，使得台積電陷入了中美之間的緊張局勢。

台積電對此則表示：「不會透露客戶的訂單明細事宜，台積電將持續遵守法律和相關管制。」該公司也表示，正在評估新出口管制措施將帶來的影響。

知情人士表示，自去年年底以來，華為就已經持續在為美國採取相關行動做準備，其中包括儲備超過一年份的與網絡設備相關晶片，特別是電信設備和電信運營商相關業務。

傑富瑞集團 (Jefferies Equity Research) 分析師在一份研究報告中表示：「美國的新禁令旨阻止華為的技術進步並壓制中國的 5G 野心。 我們預期，當情況變為現實後，中國將採取報復行動。超級冷戰的風險正在增加。」