盤前財經大事搶先讀2020年05月22日

今日操盤前瞻

台灣 4 月失業率

日本 4 月 CPI

法說會：信邦、德律、東元

股東會：兆勁、慧洋 - KY、崇越電、安克、醫揚、信義

中國強推「香港國安法」 川普政府擬法案祭強力制裁

中美港關係山雨欲來風滿樓！週四 (21 日) 晚間，中國人大宣布將審議新版的「香港國安法」，美國總統川普對此表示，將若此事發生，美國將以強而有力方式解決。閱讀全文...

科技戰下習近平的最新回應 6 年內砸 1.4 兆美元搶科技話語權

由於美國政府不斷地向中國科技業進行打擊，故北京政府正在加速爭取關鍵科技之技術，《彭博社》引述一份由中國國家主席習近平所支持之計劃，中國將準備注資 1.4 兆美元，加強自無線網路到人工智慧等各方面的投資，以加速完成「去美化」，並期待在全球科技競賽上，取得領先的話語權地位。閱讀全文...

原油現貨由折價轉溢價 分析師示警短線漲速過猛

隨著世界主要產油國宣佈大規模減產，再加上各國解封措施促使石油需求量回溫，近日來原油期貨及實體原油的價格，皆呈現攀升的趨勢。閱讀全文...

〈三星追趕台積〉台積電 5 奈米放量領先 1 年 仍維持晶圓代工獨霸地位

三星宣布動工興建 5 奈米晶圓廠，預計 2021 年下半年，導入 EUV 技術量產，與晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 較勁意味濃厚；而台積電 5 奈米製程將於下半年放量，遙遙領先三星 1 年時間，從 7 奈米良率表現來看，業界認為，三星 5 奈米產能與良率仍難追趕台積電，台積電將維持獨霸地位。閱讀全文...

出口競爭力恐遭侵蝕 新台幣實質匯率指數比起韓元 差距擴大至近 8 年最大

根據國際清算銀行 (BIS) 最新公布的統計，4 月新台幣名目有效匯率指數續較上月上揚至 120.95，不僅連 10 個月攀升，並創 2000 年 6 月以來最高；若就實質匯率指數來看，新台幣來到 108.35，呈連 2 個月上揚，不僅創 2017 年 6 月以來新高，比起韓元的 105.42，差距續擴大至 2.93，是近 8 年來最大差距。閱讀全文...