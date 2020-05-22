六大美國政策與經濟前景的關鍵議題

美國政府最快將在 6 月推出第四階段的紓困方案，另一方面，美國確診病例數趨緩，近期政壇焦點轉向重啟經濟活動，但同時仍需觀察經濟活動的反彈力道，及第二波疫情的可能性，而今年 11 月的美國總統大選與國會選舉，也將影響疫情後的經濟與政策走向。

美國政府祭出空前規模的刺激措施後，如今經濟將逐漸重新開放，加上今年適逢選舉年，以下為 PIMCO（品浩）公共政策主管 Libby Cantrill 與美國經濟分析師 Tiffany Wilding 的評估分析：

問: 美國國會近期通過史上最大規模的財政刺激方案，內容為何？下一步動作？

答: 過去 8 週，美國國會陸續通過 4 項支出法案，總金額將近 2.9 兆美元，規模是 2008 年金融危機相關紓困金額的兩倍以上，總計挹注金額占美國國內生產毛額（GDP）近 14%。

上述支出法案將全數採赤字融資的方式，在 PIMCO，我們預計今年赤字將超過 4 兆美元，但美國利率幾乎不見變動，除了因投資人追捧避險資產推升了對美國公債的強勁需求外，聯準會出手購債是另一因素。

儘管已有這些不同於常規的財政措施，美國國會目前正研議第四階段的經濟紓困方案，時間點最快可能落在 6 月。第四階段的紓困內容將可能涵蓋：進一步挹注州政府與地方政府；擴大中小企業紓困方案或「薪資保護貸款計畫」；以及可能再度發放紓困支票給民眾。

在 PIMCO，我們預估第四階段的總金額將小於第三階段（2.2 兆美元），可能落在 1 至 1.5 兆美元區間。

問: 美國經濟在年底前的前景為何？

隨著美國新增新冠肺炎確診病例的成長率趨緩，政壇焦點逐漸轉向重新開放經濟的過程。經濟數據證實，自 3 月中旬開始落實居家禁令以來，經濟活動出現停滯及大範圍嚴重萎縮，即使是確診病例相對較少的州，申請失業救濟金的人數仍舊飆升，且經濟活動的高頻率指標大跌。

根據美國勞工部勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）數據指出，美國 4 月失業率激增到 14% 以上。

然而，在 PIMCO，我們看到許多州政府與地方政府緩慢重新開放經濟的同時，仍未取消保持社交距離措施，一方面避免企業持續關閉造成長期經濟衝擊，另一方面防範第二波疫情爆發。對許多企業而言，要兼顧這兩個考量將會愈來愈困難，尤其是受疫情衝擊特別嚴重的中小企業。

我們看到美國聯準會在 2019 年所做的一份調查顯示，營運健全的中小企業如果兩個月沒有營收，每 5 家就有 1 家會以倒閉收場。

整體而言，PIMCO 預計美國多數州在 5 月下半結束居家禁令後，美國經濟活動將加速回溫，但成長率難以快速回升到疫情前的水準，而是漸進復甦，且力道依產業與地區有強弱之分。此外，儘管美國國會以史無前例的速度紓困，但預計還需要更多的財政措施以確保經濟快速復甦。

問: 美國經濟前景面臨哪些風險？

隨著企業與商家將於未來幾週重啟營運，經濟活動與招聘力道的反彈程度，以及新增的病例數，將成為關注重點。如果經濟活動持續不振，引發企業倒閉潮，或是重啟的速度太快造成第二波疫情，兩者都會衍生出政治與經濟風險，政府機關必須謹慎衡量。

問: 疫情與其經濟衝擊對美國 11 月總統大選有何影響？

儘管近期有多項民調顯示前副總統拜登的人氣領先，但在選舉年這麼早進行全國性民調，很少能得出可靠結果。有鑑於選民會覺得川普得對經濟衝擊負多大責任猶未可知，因此在 PIMCO，我們認為目前下結論仍言之過早，但可以確定的是，此次選舉將與 2016 年一樣，勝敗差距甚小。

儘管美國全國民調備受矚目，但選舉勝負將再度取決於少數幾個搖擺州。在此次選舉扮演關鍵角色的州包括：亞利桑那州、佛州、賓州、密西根州與威斯康辛州。值得注意的是，密西根州與賓州的經濟受到疫情的衝擊特別嚴重，就業人口每 4 人幾乎就有 1 人申請失業補助。

問: 未來幾個月還有哪些趨勢值得投資人注意？

展望未來幾個月，美國預計將提高對中國的抨擊力道。隨著美國對中國的立場轉硬，日後是否會採取懲罰行動，目前尚難判斷，但 PIMCO 預期美國將採取其他形式的措施，例如：出口管制、簽證與旅遊限制、制裁特定人士等，最後才會選擇提高關稅。

在 PIMCO，我們亦不排除川普退出第一階段貿易協議的可能性，屆時中美貿易戰將再度升溫，但這並非是我們的基本假設。

問: 美國 11 月總統大選亦將於 11 月登場，預計會有何發展？

美國總統能否順利推動經濟政策，仰賴國會的配合，因此我們在 PIMCO，將密切觀察未來美國國會的組成結構，此將影響金融市場的發展。

現階段來看，眾議院預計仍將由民主黨掌控，反觀參議院則是勝負難定。考量選情激烈的參議院席次有些正是總統選舉的搖擺州，參議院最終由哪一黨掌控，或許便可底定最後白宮將花落誰家。

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本篇作者：Libby Cantrill 女士為 PIMCO 董事總經理暨公共政策主管，Tiffany Wilding 女士擔任 PIMCO 執行副總裁暨美國經濟分析師，兩人定期為 PIMCO 部落格撰文。