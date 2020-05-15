雙技產業前景看好 可分批逢低布局

聯準會迅速採取行動挹注市場流動性帶動資金行情，加上全球各國陸續重啟經濟活動，讓美股反彈力道優於歐洲及新興股市，其中科技及醫療類股表現亮眼。彭博資訊 (至 5/14) 顯示，此兩產業本波反彈已率先站上年線，那斯達克生技指數五月上旬改寫歷史新高。法人建議，近期史坦普 500 指數逼近年線後拉回整理，可逢低分批加碼或以定期定額策略介入科技及生技產業型基金。

全球主要經濟體經濟活動停滯對許多企業的需求、獲利及資產負債表帶來風險，不過，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯認為，圍繞數位轉型的投資主題處於相對有利的位置，科技是應對新冠肺炎疫情危機帶來的諸多挑戰的解藥，疫情期間市場對電子商務、視訊會議、線上遊戲、線上教育等服務的需求強勁，社交平台幫助民眾保持聯繫，預估疫情可望催化企業數位轉型趨勢加速發展，

他建議，投資人可以佈局圍繞數位轉型相關投資主題，包括人工智慧、雲端運算、電子商務、電子支付、金融科技、5G 通訊等，掌握長線數位轉型趨勢下科技產業的投資商機。

生技產業方面，由於新冠肺炎疫情對臨床試驗活動及融資活動造成影響，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅預估，影響可控，生技產業較能抵禦新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。尤其近期兩項發展對生技產業有利：第一，民主黨總統候選人料由拜登出線，緩和立法隱憂。

第二，生技製藥產業迅速動員研發新冠肺炎的療法和疫苗，這將市場焦點從藥物定價頭條轉移到生技製藥公司為醫療體系及公共衛生所帶來的潛在價值，未來針對生技產業的政治攻擊可望減少，對生技產業中長期展望維持正向看法，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會。

展望未來布局，富蘭克林投顧認為，科技與醫療產業前景仍佳，由於近期史坦普 500 指數逼近年線後拉回整理，建議投資人趁拉回之際採分批加碼或以定期定額策略介入具結構題材加持、長線成長潛力佳的科技及生技產業型基金，然而，美中關係緊張、經濟逐步解封後的疫情發展變數仍存，投資組合亦可納入美國政府債券型基金 (GNMA) 做為防禦配置。