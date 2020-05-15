生技長線需求增 持續獲市場青睞

新冠肺炎疫情雖然漸趨緩，不過疫苗、藥方和檢驗篩劑的短中長期需求仍持續增溫，在防疫掛帥下，生技、醫療和製藥相關產業前景佳，依然獲得市場資金青睞；美國生技指數 NBI 年初迄今仍有近 8% 表現，成為全球極少數繳出正報酬的市場，更是推升美股的重要關鍵之一。

美國政府積極補助經費、協助研發疫情和解藥，以及對檢驗篩劑需求有增無減的情勢下，安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉認為，此些政策與態度不但激勵生技、醫療和製藥相關類股的表現，更為相關產業前景增添更多正向因子。

根據美國醫療研究機構統計，今年以來的新館病毒藥物件數，迄今已有超過 146 以上的相關藥物，其中更有逾三成多的藥物都與研發疫苗相關，許志偉指出，這凸顯美國官方在政策面的積極支持態度，同時市場對於 9 月底、12 月底疫苗用藥有望上市做緊急使用，亦有助支撐相關板塊。

再就基本面而言，許志偉表示，全球市場面對疫情帶來的不確定性，產業能見度迄今仍欠佳，但生技醫療製藥產業的能見度，不僅相對明朗，今年全年企業獲利預估上調 2%，更為極少數獲利上修的產業，顯示疫情帶來的需求增溫，已為相關板塊挹注成長動能。

另一方面，正由於政策面的積極正向，許志偉認為，美國政府對於相關產業的積極補助和協助研發下，相關企業在資本支出規劃上，反而更較其他產業要來得正向。

值得注意的是，針對過去干擾生技醫療製藥板塊的藥價題材，許志偉表示，由於目前包括：美國總統、國會和民主黨候選人在支持度和政策上，都已經轉向於年底大選前不再提過藥價相關議題；故隨著藥價相關干擾議題暫時拿掉，對相關板塊也形成正向因子。

若就評價面而言，以過去三次經濟衰退期為例，許志偉指出，不論是在 2001 年科技泡沫、2009 年金融海嘯，或是 2020 年以來迄今疫情帶來的衝擊，醫療產業占 S&P 指數比重都從平均 12% 攀高至 16%；這也意味當景氣前景混沌時，資本市場資金相對青睞醫療產業。