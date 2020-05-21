〈中壽法說會〉4月淨值回升至1207億元 四條件下不排除再併壽險

中國人壽 (2823-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，由於長期維持正利差，明年可望成為首家負債成本低於 3% 的大型壽險業者。此外，3 月因為疫情引發股災，使淨值掉至不到千億元，不過 4 月隨著資本市場回穩，淨值已回升至 1207 億元。談到併購，總經理黃淑芬表示，只要有 4 個條件，中壽並不排斥併購其他壽險公司。

中壽去年稅後純益達 135.98 億元，每股稅後純益為 3.2 元；今年前 4 月稅後純益已達 53.9 億元，每股稅後純益為 1.21 元，去年與今年前 4 個月淨利皆創下歷史新高。

中壽長期維持正利差，今年第一季負債成本為 3.16%、且持續降低，明年可望成為首家負債成本低於 3.0% 的大型壽險業者，強化正利差基礎。

中壽秉持資產負債匹配的核心營運策略，審慎控管風險，今年第一季資本適足率 (RBC) 達 300%，遠高於法定要求的 200%，得以支持業務成長動能所需。

此外，3 月因為疫情引發股災，使得淨值掉至不到千億元、僅剩 979 億元，不過 4 月隨著資本市場回穩，淨值已回升至 1207 億元，金融資產未實現損益也從第一季的負 200 億元已轉為正數。在穩健財務結構的奠基下，中壽董事會也已經通過每股擬發放現金股利 0.6 元、股票股利 0.6 元。

中壽今年初的新契約產能雖有受到疫情影響，但逐月均有超過 10% 快速成長回復動能；近年來積極推動分期繳商品銷售策略奏效，續年度保費收入 449 億元，較去年同期成長 59%。中壽持續致力於通路轉型，銷售高價值型商品已有成效，今年第一季外幣商品銷售佔比已攀升至 68%，同時，長年期繳費商品銷售佔比也已達 41%。

中國人壽轉投資的大陸建信人壽，目前資產規模已達人民幣 2045 億元；今年前 4 月合併淨利潤約人民幣 3.5 億元，相較去年同期成長 1.8 倍。近年來，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年至 4 月以來新契約保費人民幣 266 億元，其中，分期繳新契約保費已達人民幣 40 億元，較去年同期成長 9%，為大陸銀行系保險公司第一名。

由於中壽 2007 年併購瑞泰人壽台灣分公司、2009 年併購保誠人壽、2010 年參股大陸建信人壽，法人也關切中壽是否會持續併購，對此，黃淑芬表示，只要有好的對象、時機、價格、綜效，中壽並沒有排斥併購其他壽險公司。