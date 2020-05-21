〈中壽法說會〉經濟假設兩大不同 隱含價值3088億元 年成長13.3%

中國人壽 (2823-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，公布去 (2019) 年隱含價值(EV)，總經理黃淑芬表示，去年底的隱含價值經濟假設跟過去有兩點不同，一是投報率下修，二是台外幣保單的報酬率分開計算，精算過後，中壽去年底隱含價值為新台幣 3088 億元，年成長 13.3%，每股隱含價值為 69.2 元。

黃淑芬表示，去年底的隱含價值經濟假設不同，背後考量的原因是新冠肺炎疫情已奪走全球超過 32 萬人的生命，造成金融市場在 3 月有極大的波動，也看到各國央行、財政部紛紛提出降息或紓困方案，美國公債殖利率僅剩 0.6~0.7% 水位，因此，中壽對整體投報率、風險折現率進行下修。

但中壽對利率並未永遠抱持悲觀看法，短期來講，比較低的利率環境可能維持一、二年更長或更短，但中長期來說，隨著疫情放緩、疫苗研發，整體經濟復甦力道將更強，利率也會逐步回復，因此中壽對利率市場仍相對審慎。

台外幣保單分拆還有另一個原因，中壽比較晚銷售外幣保單，自 2016 年急起直追後，外幣保單今年第一季占比已達 68%，因此決定分折，讓投資人更清楚看到商品結構優化的努力和成果。

黃淑芬表示，中國人壽去年由於淨值回升，調整後淨值達新台幣 1224 億元，較前年大增 44.4%。為反應金融市場變化，中國人壽今年大幅下調計算隱含價值的投報率及風險折現率假設，台幣保單與外幣保單投報率假設分別為 3.5~4.88% 與 4.3~5.2%，折現率 9.5%。扣除資金成本後，中壽隱含價值為新台幣 3088 億元，較前年增加 13.3%，以去年底發行股數 44.64 億股換算，每股隱含價值為 69.2 元。