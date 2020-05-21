台灣防疫有成 7成台灣受訪者認為家庭經濟不受影響

新冠肺炎疫情重創經濟並改寫生活型態，根據萬事達卡調查，台灣因防疫有成，有超過 7 成受訪者認為家庭經濟不受影響，但也有 3 成擔憂未來經濟受衝擊，其中有近 5 成對未來投資充滿疑慮。

台灣已連 39 天沒有本土病例，也因優異的防疫成果，讓多數民眾得以維持正常生活水準，有 77% 以上的受訪者認為，到目前為止整體家庭經濟並未受疫情衝擊。

萬事達卡針對疫情的調查也發現，民眾的生活模式正在改變，反應在社交、餐飲與旅遊行為，其中約 70% 受訪者在近一個月減少到餐廳用餐或到公共娛樂場所的次數，27% 經常使用美食外送平台，另有 10% 的台灣民眾更常在家辦公。

對於跨境與國內旅遊計劃的調查，有 5 成受訪者表示，已取消個人旅遊行程，調查顯現民眾對整體環境與自身經濟條件的不確定性，改變民眾生活習慣與消費模式。

疫情也讓創新支付科技使用成主流，全球 8 成受訪者認為，感應式支付是較衛生的支付方式，以 2 至 3 月食品雜貨與藥局消費為例，全球在感應式支付交易成長速度，為非感應式支付交易的 2 倍，亞太地區則高達 2.5 倍，顯見許多民眾在購買必需品時，轉向更安全與衛生的支付模式。

調查也指出，由於消費者擔心結帳時觸摸現金會成防疫破口，近一個月內，已有超過 31% 的台灣消費者減少使用現金的頻率。

根據萬事達卡報告指出，今年第 1 季萬事達卡感應式支付交易在全球成長超過 40%，目前已有 8 成消費者開始使用感應式支付，萬事達卡感應式支付技術搭配多重保護機制，不僅提升防疫安全，也提供更具保障的支付交易安全。

進一步研究全球 19 國消費者行為變化，有近 5 成受訪者已將原本的主力卡片換成具有感應式支付功能的卡片，同時更有 74% 的民眾表示疫情過後仍將持續使用感應式支付。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，感應式支付的結帳速度比其他人工收費方式快達 10 倍，能大幅減少消費者與商戶間的接觸時間，安全衛生的特性讓感應式支付在防疫期間不僅使用人數增加，交易成長也更快速。