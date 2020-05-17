台短期防疫佳 政府應加碼提升生技產業規模 建立長期防疫實力

台灣因具備 2003 年嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) 經驗，今年初爆發新冠肺炎疫情後，反而能快速應變，台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙指出，台灣短期防疫有目共睹，不過相關檢測防疫產品仍仰賴國外進口，事實上台灣生技研發能力不容小覷，政府應扮演提升生技產業規模的重要角色，才能達到長期防疫效果。

李鍾熙表示，防疫可分短期與長期兩大面向，短期方面台灣確實有效控制住疫情蔓延，不過許多檢驗設備多仰賴進口，要建立長期防疫體系，不能單靠國際產品。

台灣生技研發能力已成熟，從前端研發到後端量產、銷售都相當完整，儘管廠商有能力開發，但目前官方針對產品審批仍嚴謹，以致防疫產品銷售速度與其他國家相比慢了一步。

李鍾熙以近期熱門議題的檢驗試劑舉例，核酸檢測試劑對國內生技廠商來說，不是困難的技術，今年初台灣與韓國在防疫腳步不相上下，不過韓國審批速度快，許多廠商的檢驗試劑除在當地使用，也已行銷國際；反觀台灣，受感染的檢體由政府嚴格控管，民間廠商難以取得檢體、難進一步開發，雖然台灣在 3 月底鬆綁審批流程，但仍晚了一步。

李鍾熙認為，政府在帶動產業扮演重要角色，包括檢體、法規、審批及提供市場機會，在疫情中應該藉此尋找新機會，才能在既有框架下突破。

提供市場機會方面，李鍾熙呼籲，疫情不確定因素高，在疫情尚未嚴峻時，許多藥廠因擔憂疫情消失不願投資藥品、疫苗，但養兵千日用在一時，政府應提出保證採購方案，向民間企業購買產品，讓整體產業鏈培養出長期防疫實力。