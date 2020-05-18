美中貿易戰蠢動 新興亞股遭殃單周淨流出36億美元

儘管新冠肺炎疫情有趨緩之勢，但沉寂已久的美中貿易摩擦似有捲土重來跡象，VIX 指數單周飆升近 14%，股票基金也淪為資金提款對象，其中新興亞洲單周失血 36.37 億美元，高居全球市場之冠。

用來衡量市場恐慌氣氛的 VIX 指數，上周一口氣彈升 13.97%，創下 3 月底以來單周最大漲幅，股票型基金也連續 4 周呈現淨流出。

根據統計，新興市場中新興亞洲連續 6 周淨流出，上周淨流出金額高達 36.37 億美元，觀察今年以來新興市場資金動能，拉丁美洲表現相對亮眼，單周淨流出 9.44 億美元，穩居全球唯一吸金的股票型基金。

在成熟市場部分，美股基金和歐股基金分別連 4 周和 5 周遭到國際資金提款，上周再雙雙流出 15 億美元，但失血幅度已較前一周收斂。

摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，全球 4 月份製造業 PMI 指數，除中國以外，大多低於景氣榮枯線的 50 之下，顯示疫情對製造業衝擊逐步顯現，其中服務業在社交隔離措施影響下更加疲弱，隨著近期歐美各國陸續解封，建議投資人可以留意未來染疫人數是否二度反彈，以及消費者購買力及是否改變其消費模式。

林雅慧進一步指出，從數字面觀察，儘管下半年雖有機會出現 V 型反彈，但增長復甦卻需要較長的時間，倘若實質經濟要回到 2019 年底的水準，可能要待 2020 年底或 2021 年之後，預期經濟活動 U 型機會比較大。

安聯投信表示，美中兩國關係出現緊張，讓市場對貿易戰可能再起出現擔憂，至於疫情部分，歐美地區疫情持續呈現趨緩正向態勢，美國各州積極進行經濟重啟規劃，白宮也表態將整合民間藥廠及政府資源，計畫趕在年底研發出新冠肺炎疫情疫苗，對於市場