〈小英新產業政策〉防疫戰略物資產業鏈留國內 法人點名三檔受惠股

總統蔡英文今 (20) 日發表 520 就職演說，提出六大核心戰略產業，其中，強調我國仍要建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業，包括口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，要把重要的產業鏈留在國內，法人指出，台廠相關供應鏈中可留意疫苗股包括高端疫苗 (6547-TW)、國光生 (4142-TW) 和南六 (6504-TW) 等，具題材想像空間。

蔡英文表示，這次疫情中不論試劑製造、或新藥和疫苗的研發，台廠業者顯示有足夠能力與全球頂尖技術接軌，要全力扶持相關產業。

法人指出，高端疫苗與全球最受關注的 Moderna，是美國國衛院 (NIH) 全球新冠疫苗唯二的合作夥伴，且於 5 月 5 日正式取得美國 NIH 授權時，權利協議至全球生產和行銷的商化，因此，將原預期高端可取得台灣 1000 萬劑的新冠疫苗戰備採購量，提升為 2500 萬劑，且可能還無法滿足該疫苗全球的供應量，潛在商機龐大。

法人也提到，國光生以學習自客戶 Protein Science 的基因重組蛋白方式開發新冠疫苗，並透過台灣國衛院的產線放量生產，預計今年中進入人體臨床試驗，進度符合預期。

另一方面，在防疫意識抬頭下，抗菌產品和用於防護衣的水針布需求熱絡，法人看好南六，主要是因其防護、隔離衣布產品訂單能見度已至年底。

南六已接到政府隔離衣布訂單至 9 月，海外防護衣也持續接單中，同時，由於水針不織布、熱風熱壓不織布等產能吃緊，濕紙巾、拋棄式手術衣等目前接單已至年底，全年營運動能熱絡。