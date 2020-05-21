〈美強化華為禁令〉華為禁令升級後仍有漏洞 美國不排除調整規定

《路透》報導，針對限制國際晶片廠供貨華為的限制措施，兩名美國官員週三 (20 日) 表示，美國監管機關不排除調整規定，以修補新規定的漏洞。

美國商務部上週五強化圍堵華為的政策，要求使用美國軟體技術或以美國設備生產晶片的海外供應商，必須先向美國取得許可才能出貨給華為，此舉大幅提高商務部阻斷企業供貨給華為的權力。

但這項規定只針對華為設計的晶片，如果產品是直接交付給華為的客戶，就不受限制。一些律師認為這是重大漏洞。

對此美國國務院官員 Christopher Ashley Ford 週三表示，新規定將供監管機關參考，決定是否進行調整。

他說：「這項規則將提供更多、更大量的訊息，在我們試圖為一些挑戰找到正確答案時，為我們的出口管制決策提供依據。如果華為試圖以某種方法繞過規定，我們肯定會在認為有必要時做出調整。」

商務部官員 Cordell Hull 也說，商務部的執法單位將考慮修改規定。

一名業界律師透露，調整規定的其中一個方法是修改用詞，把「讓華為受益的」晶片銷售納入管制，但這麼做可能也會對美國帶來挑戰。

華為並未立即回覆這項報導。

美國商務部去年把華為列入出口管制的實體清單，但白宮內部的鷹派人士主張，實體清單仍不足以切斷華為向供應商取得半導體，最終促成商務部在上週五頒布新的出口限制令。

專家：措辭漏洞讓華為供應商仍可能繞道供貨

《華爾街日報》週一報導，華府最新出口管制意在切斷華為和一些非美國公司的連結，但一些仔細研究過規定的中國問題專家說，美國可能無法實現目標，情況就類似美國去年把華為列入實體清單，最後華為的美國供應商繞道其他國家繼續供貨。

新規定的其中一個要求是，華為的海外供應商若「知道」產品將供貨給華為和子公司、或晶片設計使用美國的軟體或技術，需先向美國申請出口許可。

但半導體供應鏈龐大而複雜，供應商大可辯稱不知道相關產品最終讓華為受益。哈佛商學院科技專家 Willy Shih 表示，如果把晶片賣給經銷商，很難得知產品流向。

法律專家說，另一個規避法規的方法是供貨給華為的客戶，再由客戶替華為組裝。如此一來，外國企業供貨對象不是華為，但仍讓華為受益。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）說，美方新規定部分用語有漏洞可鑽，不像官員所說的那麼全面。對此商務部發言人表示，規則寫明「知道」是要讓科技公司相信自己不會受到美方不公平鎖定。