彭博：美中貿易戰惡化 台積電被迫陷入其中

台積電成立超過 30 年以來，一直默默做好晶圓代工業務，保持低調。不過，隨著美中關係進一步惡化，台積電成為雙方都在爭搶的寶貴資產，保持中立變得愈來愈困難。

據《彭博》報導，川普政府上週五 (15 日) 發布新規，將美中衝突開闢最新戰線，禁止任何使用美國設備的晶片製造商未經美國政府批准，就向中國華為供應產品。這意味著台積電和競爭對手將不得不切斷華為業務，除非他們從美國商務部獲得豁免。

美國新規無差別打擊企業

對於台積電來說，這將是一個財務打擊，台積電估計從華為獲得了營收的 14%，但更重要的是，它有可能引起中國政府的報復。中國的共產黨政府誓言要保護華為，並藉由華為的成功，成為部署 5G 網路的主導力量。

Sanford C. Bernstein & Co. 以 Mark Li 為首的分析師警告，中國可能會採取報復行動，投資人應為可能的貿易戰升級做好準備。

去年，美國已經將華為列入黑名單，阻止美國公司向中國公司供應產品。由於各公司尋求相關規則的「漏洞」，造成美國政府鷹派一直要求收緊限制。

商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 發布推文表示，「我們必須修改被華為和海思利用的規則，防止美國的技術被使用，為做為破壞美國國家安全和外交政策利益的惡意活動。」

摩根士丹利分析師表示，美國的這一決定不僅可能傷害華為和台積電，而且還會傷害相關美國廠商，包括應用材料 (Applied Materials)、KLA、Lam Research Corp. 等公司，華為的生產中斷也會傷及美國客戶，如美光科技 (Micron Technology)、Qorvo 到德州儀器 (Texas Instruments)。

摩根士丹利強調：「值得一提的是，任何貿易緊張局勢的升級對整個股市都是不利的。」

美國爭取台積電牽制華為

在整個半導體產業的發展中，台積電專注於晶圓代工，並受益於手機、自駕車、人工智慧等領域的快速發展，台積電透過對更先進的晶圓廠的大量投資，已成為全球領先的代工廠，今年的年度資本支出約為 160 億美元。

台積電如今已可以生產 5 奈米晶片，相較之下，中國最頂級的代工廠中芯國際，技術只達到 14 奈米，雙方技術差距仍十分明顯。美國在打擊華為的策略選擇上，很容易將台積電做為首先拉攏爭取的對象。

如果不能找台積電代工，華為和海思將沒有什麼好的選擇。華為雖然宣稱可以找聯發科或南韓的三星，但依據美國的新規，這一轉向也將變得不可行。

對於台積電來說，在中美之間日益緊張的局勢下，保持中立變得愈來愈困難。台積電雖然想成為每個人的代工廠 (everybody’s foundry)，同時服務中國客戶及美國軍方，但代工需要依賴美國半導體製造設備，成為美國手握的殺手鑭。

台積電上週確實某種程度向美國邁出了一步，稱將在亞利桑那州建設 120 億美元的晶片廠，但是，現在尚不清楚美國工廠的計畫，是否會贏得台積電供應華為上，取得更寬鬆條件的機會。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿 Keith Krach 週五表示，台積電如果要供貨給華為，就是要取得許可證，無關其建廠計畫，「對此無法保證，我們也無法預期」。

中國可能實施報復

同時，中國似乎準備報復對華為的新限制。據中共黨媒《環球時報》的說法，北京可能採取的對策，包括中止購買波音飛機，或是將一些美國公司放在「不可靠實體清單」內，對蘋果、思科及高通等美國公司發動調查和施加限制等。

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