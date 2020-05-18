疫情趨緩股市反彈？法人點名三大隱憂蠢動

新冠肺炎疫情趨緩激勵全球股市反彈，但法人提醒，目前企業營收成長是來自基期偏低，實際上全球經濟數據仍不甚理想，在企業撙節資本支出、消費疲軟以及疫情可能在秋冬捲土重來，都是未來經濟成長的隱憂，風險性資產下行風險不小。

美股擺脫 3 月熊市反彈，法盛投資管理首席市場策略師戴夫．拉菲迪 (Dave Lafferty) 表示，近期股市反轉向上，反應投資人更關注短期的技術面力道，而非長期的宏觀面力量，部分對前景樂觀的說法也掩蓋全球表現慘澹的總體經濟數據。

戴夫．拉菲迪指出，疫情爆發前企業 0%-50% 的產能利用率，將隨著陸續復工出現強勁增幅，但這種 「增長 」主要是來自基期效應，舉例來說，某家目前只以 10% 利用率做外賣的餐廳恢復營業後，業務量可能會恢復到 80%，看似業績暴增 8 成，但這 8 成的比例仍然比之前的基準少了 20%。

值得注意的是，對於許多中小型企業來說，恢復到以前基準收入的 80% 到 95%，恐讓企業無法持續生存；而對大型上市公司而言，恢復到 「幾近正常 」的狀態，也不足以支撐疫情前定價近乎完美的股價。

法盛投資管理認為，在疫情衝擊下，民間與企業儲蓄節節攀升，加上市場消費力道依然疲軟，企業也持續囤積現金流量並撙節資本支出，加上疫情可能在秋冬之際捲土重來，都將牽動景氣表現與資本市場。

戴夫．拉菲迪提醒，目前市場樂觀的說法加上央行提供流動性，雖然有助於風險資產在夏季保持高位運行，但要注意的是，隨著經濟損失的全貌慢慢浮出水面，風險偏好可能會在今年底逐漸消失。