股市下挫 梅努欽信心喊話：緩慢復工可帶回就業機會

在聯準會主席鮑爾 (Steven Mnuchin) 對美國經濟提出警告後，美股週三 (13 日) 下挫，標普 500 指數跌至 4 月底以來的低點，對此美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 出面喊話，希望投資人維持信心。

梅努欽表示，鮑爾說的是可能存在的下行風險，但另一方面，如果美國緩慢而謹慎地重新開放經濟，明年美國又會是一個經濟強國，就像過去一樣。

梅努欽說道：「我們將緩慢開放經濟，這將帶來就業機會。」

鮑爾週三 (13 日) 警告，由疫情恢復需要時間，而且美國面臨長期經濟損害的風險，鮑爾在演說中強調，復甦可能需要一些時間才能聚集動能，而時間的流逝，會將流動性問題變成償付能力問題。

聯準會本週發布的數據顯示，年收入低於 4 萬美元的美國家庭中，有近 40% 的家庭在 3 月份有人失業，而在經濟封鎖的前 6 週，全美已有 3000 萬人失業。

川普總統一直在敦促各州迅速重新開放經濟，但是受疫情影響，復工進展並不順利，民意調查顯示，多數民眾擔憂過快復工將造成疫情復發，危及生命。

梅努欽先前表示，疫情所引起的經濟損失，不應無法與金融危機相提並論。他們認為這次的情況具有特殊性，經濟因防疫的原因才遭致強行關閉。

梅努欽說：「經濟模型無法真正預測到這一點，這不是傳統情況。」

鮑爾的發言也提及，政府額外的財政支持會是值得的，雖然可能要付出高昂的代價。梅努欽則表示，現在不必急於採取過多行動。

眾議院民主黨提出了另外的 3 兆美元經濟刺激計畫，但共和黨與財政部並不支持，並表示沒有撥付額外支出的緊迫性。

梅努欽說，如果在重振經濟的過程中需要這筆錢，財政部會做，現在可以先在未來 30 天仔細觀察及考慮局勢發展。