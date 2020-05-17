〈觀察〉疫情影響漸顯 記憶體模組廠Q2營運挑戰升溫

記憶體模組廠第 1 季受惠疫情帶動的遠端工作、線上學習與宅經濟等需求，獲利表現亮眼，不過，第 2 季疫情影響，加上消費性電子產品需求疲弱，模組價格因此下滑；歷經首季獲利攀峰，記憶體模組廠受疫情的影響，恐在第 2 季開始顯現，營運挑戰逐漸升溫。

記憶體模組廠第 1 季受惠宅經濟、居家辦公、遠距教學與電競遊戲等商機推升，DRAM 模組與 SSD 銷售走強，加上 DRAM 與 NAND Flash 價量齊揚，庫存成本優勢發揮之下，明顯拉升毛利率表現。

群聯 (8299-TW) 每股賺 9.63 元，賺近 1 個股本，寫單季新高；宇瞻 (8271-TW) 每股純益 1.53 元，同寫單季新高；威剛 (3260-TW) 第 1 季毛利率創高，純益與 EPS 均近 10 季新高，單季已賺贏去年全年；十銓 (4967-TW) 毛利率也創高，營運轉盈，每股賺 2.28 元；宜鼎 (5289-TW) 獲利也寫新猷，EPS 達 3.96 元。

由於上游原廠包括資料中心、筆電等疫情帶動的需求續強，價格走揚，下游模組廠採購成本因此增加，群聯指出，原廠目前仍沒有意願調降價格，預期 6、7 月時，若筆電與資料中心需求動能趨緩，原廠才可能有降價壓力。

除購料成本增加，資料中心、筆電需求成長，但消費性電子需求疲弱，造成模組價格走跌，加上同業開始降價，也使模組廠面臨價格競爭壓力。

從需求端來看，在伺服器、筆電、平板、等疫情推動的需求增溫下，OEM 大廠備料態度相對積極，但通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國影響，經濟活動受到程度不一的延宕，連帶造成供應鏈運轉順暢度受阻，且在第 1 季已啟動備貨之下，庫存回補需求告段落，消費性電子需求續疲也削弱動能。

上游購料成本增加，模組價格則有降價壓力，下游拉貨也趨緩，不再像第 1 季積極拉貨備庫存，且消費性電子需求持續遞延，在眾多因素影響下，記憶體模組廠第 2 季恐從第 1 季的高峰滑落，營運充滿挑戰。