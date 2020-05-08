群聯4月營收月減35% 保守看Q2營收

快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 35.79 億元，由於 3 月中後歐美停工，且中國復工進度緩慢，無法填補歐美缺口，使營收月減 35.39%，年增 16%；前 4 月累計營收 164.46 億元，年增 33%。群聯表示，對第 2 季營收持保留態度，端看疫情控制速度與全球復工情況。

與去年同期比較，群聯 4 月控制晶片 IC 總營收成長超過 45%，整體 SSD 控制晶片出貨量成長近 45%，其中 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長超過 210%，顯示高速儲存需求持續上升。此外，群聯長期耕耘的高階工控及嵌入式儲存，由於市場特性相對穩定，整體工規控制晶片出貨量成長近 2 倍。

群聯董事長潘健成表示，雖然全球經濟仍受疫情肆虐而放緩，但疫情也直接刺激 NB、網通設備、電競遊戲機、及雲端伺服器等宅經濟需求，一增一減使得快閃記憶體市況持穩。雖然新冠肺炎造成全球經濟放緩，可能連帶影響未來月份、甚至季度營收，但將努力降低疫情對營運的影響。

群聯認為，此波疫情的影響可分為四階段，第一階段 (3 月中前)，中國開始封城及停工，NAND 儲存需求因為轉單效應，台廠需求上升，市占提高。第二階段 (3 月中後): 歐美開始封城及停工，中國開始逐漸復工，中國 NAND 儲存應用需求回升，填補部分因歐美封城或停工的影響。

第三階段 (4 月中後)，世界受疫情影響的國家及區域維持封城、停工、或在家上班，帶動 NB、電競、雲端伺服器等宅經濟需求緩步上升，加上疫情衍生的醫療設備儲存需求，減輕因整體消費市場及經濟放緩導致的儲存需求低迷情況；而第 2 季營收消長，端看疫情控制速度及全球復工情況，群聯持保留態度，不排除營收受疫情影響的可能。

第四階段則是待全球經濟逐步回復正軌後，因疫情導致的延遲消費，有機會在疫情獲控制，及各國逐步復工等狀況後，發生短期急消費，帶動一波的儲存需求成長。整體 NAND 儲存需求也將在全球經濟活動恢復正常後，回到正常軌道。