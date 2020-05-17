〈觀察〉15家金控配息破紀錄 台股添資金活水 外資大豐收

15 家金控股利政策全數出爐，金控股一向市發放現金股利大戶，近年整體現金股利發放均在千億元以上水位，由於去 (2019) 年獲利亮麗，15 家金控合計將發出 1680 億元股息，不但配息總額創歷史金高，更可望挹注台股資金活水，而外資偏愛金控股，因此大豐收約可抱走 450 億元現金入袋。

統計現金股利每股配發金額的前五大金控，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 以每股配 2 元最高，公股龍頭兆豐金 (2886-TW) 以 1.7 元居次，緊接著是第一金 (2892-TW) 的 1.05 元、中信金 (2891-TW) 的 1 元，前五大金控現金股利每股都有配到 1 元。

國泰金去年 EPS 為 4.76 元，今年每股配現金股利 2 元，盈餘分配率約 42%，優於去年的 EPS 3.95 元、每股股息 1.5 元，也比去年的盈餘分配率 38% 提高；而富邦金雖然以每股 2 元同樣居冠，但是去年 EPS 創下 5.46 元佳績，相較前一年，盈餘分配率從 44.2% 下降到 36.6%。

國泰金、富邦金兩檔個股以目前股本計算，預計將發出股息總金額分別為 263、205 億元。

兆豐金每股配發 1.7 元，與去年一樣為歷史最高，不過盈餘分配率小降，跌破 8 成，儘管每股配發金額低於富邦金，但因為股本大於富邦金，預計發出股息的總金額 231 億元，也僅次國泰金、居亞軍。

中信金也是維持與去年一樣的配發金額，因為去年 EPS 成長至 2.16 元，盈餘分配率也降至不到一半，為近 11 年以來，首度跌破 50%，整體將發出 195 億元。

第一金是前五名金控中，股利唯一較前一年成長個股，現金股利以每股 1.05 元創 3 年以來新高，股票股利更以每股 0.3 元創 4 年高，盈餘分配率從前一年的 78.6%，上升至 87.1%，等於把獲利大舉跟股東共享，因此現金將發出 131 億元，也寫下歷史新高。

光是最大方的五大金控，合計股息就已經破千億元，共發出 1025 億元現金股利；若是 15 家金控全數合計，共將配息 1680 億元，改寫 2018 年發出的 1620 億元歷史紀錄，再創新猷。

近年來，15 家金控都以配息重於配股，今年國泰金、兆豐金、富邦金、中信金、開發金、永豐金、新光金等 7 家金控更是完全配息、零配股。

主要是因為金控股本龐大，若配發股票股利將導致資本額膨漲，形成每股獲利表現的壓力，不利於股價；再者，外資注重現金回報率，金控也順勢投其所好，配發較高的現金股息。

從今年配息狀況來看，雖然多家金控鑒於市場黑天鵝等不確定因素多，而降低了盈餘分配率以用於「晴天儲糧」，但總配息金額仍破紀錄，不但將為台股注入資金活水，再以各家金控外資持股比例計算，外資就可從 1680 億元中抱走約 450 億元，堪稱大豐收。