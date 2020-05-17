〈觀察〉5G傳輸需求質量升級 連接器廠光通布局迎收割期

連接器 / 線束廠近年積極跨足光纖領域，鎖定雲端、網通應用，而隨著 5G 商轉，不僅既有的數據中心將帶來升級需求，電信及終端智慧的蓬勃發展，業者布局迎來收割期。

銅線因具有成本低的優點，過往成為網路接取設備或是傳輸線首選，但在傳輸容量和抗干擾較差，而 5G 強調大頻寬及超低延遲，業界人士看好，可望帶動光纖傳輸線束需求提升。

除了「質」的升級帶來需求外，隨著數據量激增，大型數據資料中心建置持續成長，對連接器 / 線束需求大增，另一方面，5G 帶動開放式網路趨勢成形，電信業者在成本以及建置彈性考量下，可望帶動白牌伺服器、網通設備需求，也是連接器 / 線業者的一大機會。

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密就指出，今年在 5G 帶動下，通訊基礎設施需求大增，通訊用的連接器、光模組等產品將貢獻營收。

佳必琪 (6197-TW) 打進大型白牌交換器 (Switch) 大廠供應鏈，終端供應日本電信與大型網路服務商，提供 100G/25G 的光收發模組及傳輸線束，由於客戶需求強勁，訂單排程已達 8 月底。

端子大廠嘉澤 (3533-TW) 子公司嘉基 (6715-TW) 的高速光纖線束，也打進美系客戶，雖然因為疫情導致認證狀況遞延，但隨著疫情放緩，後續可望通過認證，並逐步貢獻營運。