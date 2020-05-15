台灣壽險業大買中東債 成中東國家籌資穩定來源

油價震盪及疫情延燒之際，千里之外的台灣投資人逐漸成為中東發行人籌資重鎮，主要還是拜台灣壽險業及銀行業的豐沛資金配置需求所賜。

據彭博數據，阿拉伯聯合大公國的第一海灣銀行在 2015 年首度至台灣發債，此後該地區的銀行及政府陸續加入發債行列，今年受到以色列政府主權債發行的推升，在台灣國際板債券發行量迄今再刷新年度發行紀錄，來到約 157 億美元。

中東發行人在台灣發行美元及人民幣債券與全球相較的占比，也從 2015 年近零的無足輕重，來到今年的約 21% ，重要性逐年增加。

圖片：Bloomberg

「從中東發行人的觀點來看，台灣壽險業提供了一個籌資的寬廣大道，」道信資產管理固定收益主管 Carl Wong 說, 並指出從台灣買家的觀點看來，中東發行人通常意味著高信評及高的投資報酬率。

富邦人壽母公司富邦金控總經理韓蔚廷指出，該公司對好的發行人都有持續的配置興趣，其中當然包括中東發行人。壽險業買入這些債券，通常以持有至到期為策略，較少於次級市場賣出。

「台灣銀行及壽險擁有充沛的流動性，成為周邊區域高信評的發行人可以著墨之地，」位於杜拜的 Arqaam Capital 固定收益主管 Abdul Kadir Hussain 說。

創造這個趨勢的另一個里程碑在 2018 年，當時卡達政府於台灣、柏林及盧森堡交易所同時掛牌的主權債 60 億美元，寫下國際板債券的第一個外國政府主權債發行紀錄，也是國際板單檔債券發行最大量。由於台灣投資人捧場，發行順暢，卡達政府在 2019 及今年再度於台灣發行共 110 億美元的主權債，連續三年發債，成為國際板的穩定發行人。

而今年以色列也追隨卡達腳步，在 5 月中旬發行 50 億美元債券，成為在台灣第二個發行主權債的政府。

2015 年至今，以集團母公司的涉險國家來看，加計主權債及其他銀行或公司發行，卡達是最大發行人，其次是阿拉伯聯合大公國。中東發行人至今共發行了 433.26 億美元，占國際板所有發行量的約 18%。他們所發行的外幣債券短至 2 年期，長至 40 年期，美元為主，人民幣為輔。

近五年至台灣發債的中東發行人信用良好，多數為 A 或 AA 等級。

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