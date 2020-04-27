穆迪開槍降壽險展望 顧立雄：4月股債市回穩 淨值已回升

資本市場波動，信評機構穆迪將壽險業兩大龍頭國泰、富邦展望轉為負向，媒體關切壽險業是否已危險？對此，金管會主委顧立雄今 (27) 日表示，4 月股債市開始回穩，壽險業流動性或投資風險都還好，壽險業淨值已有回升。

新冠肺炎疫情在第一季引爆，資本市場大舉震盪，不僅主要國家股市重挫，就連債券市場也波動劇烈，使得壽險業淨值大舉蒸發，據統計，整體壽險業在淨值及損益項下的金融資產高達 8.9 兆元，在今年首季淨值恐蒸發逾 6000 億元。

全球三大信評機構連續四周來一再向各大洲壽險業示警，穆迪最新信評也對台灣開出第一槍，將台灣兩大金融集團國泰金控、富邦金控的信評展望由穩定轉為負向，被調整的子公司包括國泰人壽、富邦人壽及富邦證券。

對此，顧立雄表示，壽險業 3 月淨值情況確實比較差，但 4 月因為股債市開始回穩，4 月淨值不會比 3 月差，已有部分回升，壽險業流動性或投資風險都還好，且金管會的監理是以 6 月底及 12 月底的淨值為主，會看一整年表現。

至於將在 7 月 1 日上路的壽險業新措施，像是保險責任準備金利率調整、高儲蓄險的壽險保單死亡門檻、利變保單宣告利率平穩機制等，其中，外界關注保險責任準備金利率是否會調降 1 碼，此舉會連帶保戶保費調漲，對此，顧立雄表示，目前還在研議中。