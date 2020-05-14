削減成本 日產擬大砍20%產能並關閉西班牙工廠

疫情衝擊下，雷諾 - 日產 - 三菱聯盟被迫進行大規模改組，意味著日產 (Nissan Motor) 恐在截至 2022 財年 (2023 年 3 月) 的中期經營計畫結束前大砍 20% 產能。

日產汽車 (7201-JP) 週四 (14 日) 收盤下跌 2.06%，收報 355.7 日元。

日產汽車股價日線圖 (圖：Investing.com)

根據《日經亞洲評論》報導，日產將關閉位於西班牙的一家工廠，將產能轉移至法國等處的雷諾工廠，同時考慮是否將產能共享擴大至歐洲其他地區和南美洲。目前日產年產能約為 700 萬輛。

截至 2019 全年財年，日產在西班牙產出約 5.5 萬輛汽車，約佔歐洲總產量的一成，主要生產商用汽車和小型卡車，儘管形成出口樞紐，但該廠僅以三成產能運轉，遠低於轉虧為盈所需水平。

由於日產和雷諾計劃在全球生產更多車型，日產希望將西班牙的產能轉移至法國等地的雷諾工廠，有效利用聯盟資源來提高獲利能力。

作為削減成本的一部分，日產和雷諾正在爭取將七成的通用零件用於車輛組裝，幾乎高於當前水平的兩倍，這項措施將有效降低採購成本，同時在共享生產網絡上也更加方便。

此外，日產考慮將投資集中在日本、北美和中國，上述市場佔其全球汽車總銷量近七成，並考慮削減高階主管薪資，在業績低潮時期共體時艱。

由於疫情重挫汽車需求，截至今年 3 月財年，日產出現淨虧損，其單位銷量下滑 13% 至 479 萬輛。該公司預計，截至 2023 年 3 月財年將生產並銷售 500 萬輛汽車，與目前水平相當。

為應對疫情爆發前就衰弱的銷售及獲利，日產去年 7 月宣告，2022 財年結束前將在全球裁員 1.25 萬人，並縮減 10% 的產量和產品線。

目前預計日產將在 5 月 28 日公布最新中期經營計畫，為前任執行長被捕後首度公布，以制定未來戰略方向。消息人士認為，新中期計畫將瞄準恢復經銷商關係、更新產品線，以及重新獲得定價及獲利能力，並擴大聯盟間合作關係。