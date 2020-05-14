IEA：石油需求漸復甦 仍須留意疫情再爆發風險

國際能源署 (IEA) 週四 (14 日) 表示，為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對能源市場造成的衝擊，各產油國採取了大規模的減產措施，促使油價於近日來呈現回穩趨勢。但是，由於第二波感染發生的風險仍存在，因此，油價走勢的不確定性仍高。

於週四 (14 日) 台北時間下午 6 時許，WTI 原油期貨價格上漲 5.58%，報每桶 26.70 美元。

WTI 原油期貨價格 15 分鐘 k 線圖

IEA 預估，今年每日的全球石油需求量，將下滑 860 萬桶至 9120 萬桶。供給方面，5 月份的每日石油產量將大幅下滑 1200 萬桶至 8800 萬桶，創下近 9 年來的低點。

受到石油供給過剩的衝擊，導致油價於 4 月份時大幅重挫，為了疏緩能源市場的壓力，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 同意自 5 月份起，每日減產 970 萬桶，此外，沙烏地阿拉伯亦宣佈自 6 月起，每日將額外減產 1 百萬桶至 750 萬桶。

除此之外，其他非 OPEC+ 的產油國，如：美國及加拿大等，亦加入了石油減產的行列，IEA 表示，4 月份非 OPEC+ 產油國的每日石油產量，較年初時下滑了 3 百萬桶，且預估至 6 月份時，下滑幅度將進一步達到每日 4 百萬桶。

此外，由於美國頁岩油廠商的生產成本較高，因此受到油價重挫的衝擊也較大，為了疏緩營運上的壓力，許多廠商已採取削減產能的措施。IEA 預估，至 2020 年底美國每日的石油生產量將下滑 280 萬桶，大於沙烏地阿拉伯減產幅度的 3 倍。

IEA 表示，5 月份的石油減產規模創下史上最大幅度，而各國經濟活動也正逐漸緩慢復甦中，預期石油需求不振的問題將有望獲得疏緩。

但是，在各國政府解除封鎖、重啟經濟活動之後，是否能避免第二波感染的爆發，將對於油價的走勢造成不確定性。而 OPEC+ 產油國是否能遵守減產協議，也將會是個風險。