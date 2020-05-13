沙、俄發布聯合聲明穩市 油價盤中止跌回升

繼科威特、阿拉伯聯合大公國接連加入自願減產行列，沙烏地阿拉伯、俄羅斯能源部長週三 (13 日) 發布聯合聲明表示，雙方將致力於穩定石油市場，並樂見石油需求出現回溫跡象。

聲明發布後，油價盤中止跌回升，截至台北時間週三 (13 日) 晚間 22 時許，布蘭特原油期貨上漲 1.20%，暫報每桶 30.34 美元，西德州中質原油上漲 2.17%，暫報每桶 26.34 美元。

WTI 期貨油價 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

沙、俄兩國於聯合聲明中指出，兩國始終致力於穩定石油市場，相信其他 OPEC 成員國也會全力遵守減產承諾，並表示對經濟及市場指標近期的改善感到相當滿意，尤其石油需求增長幫助減緩儲量不足的擔憂。

聯合聲明指出，隨著部分國家陸續解封，石油儲量的壓力也稍微緩解。Forexlive 分析師 Justin Low 表示，自 3 月減產協議破局後，兩大產油國關係逐漸轉好，這無疑是一大積極信號。

他認為在市場仍較脆弱的情況下，目前雙方表現算是良好，不過，一旦市場情況改善，他對於俄羅斯是否能堅持目標仍抱有疑慮。

OPEC + 上月達成新減產協議，同意將 5 月和 6 月日產量減少 970 萬桶，沙烏地阿拉伯本週一 (11 日) 更表示，6 月起將自願每日額外減產 100 萬桶，將 6 月產量下調至 749.2 萬桶 / 日，幫助支撐復甦中的市場。

科威特、阿拉伯聯合大公國也在昨 (12) 日加入減產行列，分別自願在 6 月每日減產 8 萬桶和 10 萬桶。

儘管如此，第二波新冠病毒感染的擔憂仍不容小覷。

PVM Oil Associate 分析師 Stephen Brennoc 表示：「越來越多人擔心解封將引發第二波疫情感染，油價正好在 OPEC + 主導的減產行動以及二波感染的焦慮情緒間拉鋸，這將成為限制價格上漲的阻力。」