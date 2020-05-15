〈能源盤後〉EIA數據滯後入價 今年稍晚供應收緊 WTI原油登上6週高點

週四 (14 日) 交易，原油期貨價格大漲，WTI 原油攀升至近 6 週高點，其後背景係主要石油生產國近期承諾減產，以及 IEA 指出今年稍晚供應收緊的形勢。

前一日 EIA 報告顯示，原油供應量意外下降，為 16 週以來第一次，且原油總產量下降，以及庫欣原油庫存下降，然而前一日原油價格並未反映這些看漲數據。

《經濟學人》情報部全球經濟學家 Cailin Birch 表示，近幾日因沙烏地阿拉伯允諾 6 月起追加減產 100 萬桶 / 日，因此提振了全球石油價格。

沙烏地阿拉伯「史無前例的承諾」與其 OPEC + 成員國「應該會在 6 月和 7 月稍微改善市場平衡，這些有利提振投資者樂觀情緒。」

「然而，然有大幅下行的風險，5 月份全球經濟體開始逐步放寬 Covid-19 防疫限制，但此舉的後果仍充滿不確定性。倘若現在重新開放的結果被映證過早行動，那麼第二波新冠疫情就會浮現，我們可以預期封鎖關閉措施又捲土重來，屆時原油價格會再次重挫。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.27 美元或 9%，收每桶 27.56 美元。

根據道瓊市場數據，此為 WTI 最前月契約價格自 4 月 3 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.94 美元或近 6.7%，收每桶 31.13 美元。

IEA 週四公布月報，5 月份 COVID-19 封鎖關閉措施將持續大幅削減原油需求，同時生產商實行有史以來最大月度減產行動。

IEA 表示，本月全球原油需求將下降 2150 萬桶 / 日，而原油生產國和公司已「驚人」減產 1200 萬桶 / 日。

IEA 認為，隨著封鎖關閉措施逐步放寬，加上大幅減產的行動，這意味原油前景「自 4 月以來已有所改善」。

IEA 現在預計，2020 年全球原油需求下降 860 萬桶 / 日，較該機構 4 月時估計下降 930 萬桶 / 日的程度緩和一些。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格大漲近 7.3%，收每加侖 91.45 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格大漲 7.6%，收每加侖 89.48 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.5 美元或 4%，收每百萬 Btu 1.681 美元。

德國商銀商品分析師 Eugen Weinberg 指出，中國出現原油市場收緊的跡象，沙烏地阿拉伯和伊拉克等主要出口國削減運輸量並調漲價格。現在來自巴西、俄羅斯、阿曼和非洲的遠期裝運也被收取更高的費用。

回到美國，維也納 JBC Energy 顧問公司分析師指出，以 4 週移動平均數計算的隱含原油產量已下降至約莫 1180 萬桶 / 日，較 3 月中旬峰值下降了 200 萬桶 / 日以上。「這最新數據甚至將產量置於不到 1100 萬桶 / 日的水準，且當然是初次庫存下降與其後原油市場上漲的關鍵因素。」

EIA 週四公布，天然氣上週 (5/8 止) 供應量增加 1030 億立方英呎。根據 S&P Global Platts Analytics.，分析師先前估計該週天然氣供應量增加 1010 億立方英呎。