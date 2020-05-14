高盛：油價急跌風險降低 6月預料出現供不應求

投資銀行高盛週三 (13 日) 發布報告指出，隨著各地因疫情解除封鎖及市場恢復平衡的速度加快，油價急劇回跌的風險已經降低。

高盛因此將 5 月全球原油需求預估上調每日 140 萬桶，但仍較疫情爆發前減少每日 1600 萬桶。

高盛指出，需求復甦及產量減少之下，6 月石油將出現供不應求。

油價週四 (14 日) 上揚，因美國原油庫存意外減少。布蘭特原油期貨報每桶 29.37 美元，美國 WTI 原油報每桶 25.56 美元。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

高盛預計，未來幾個月油價上漲空間有限，理由是庫存過多，而且如果油價進一步上漲，北美地區停產的產能可能重啟。

高盛表示，需求改善最大的領域是道路上的汽油使用量，以及中國、美國及德國的用量，但這距回復正常的水準仍需要時間。

由於接下來幾個月的不確定性仍高，高盛對夏季油價的預測不變，維持布蘭特原油為每桶 30 美元，WTI 每桶 28 美元。

高盛指出，石油市場再平衡的下一階段將是現貨價格區間波動，其中最明顯的變化是隱含波動率下降，同時，在遠期價格尚未上漲的情況下，期貨曲線依舊平緩。

高盛稱，目前的庫存限制，將使油價在 2020 年價格上升受限，從而為 2021 年供應出現明顯短缺奠定基礎，並導致價格遠高於遠期曲線。