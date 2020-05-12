疫情持續拉低需求 BP執行長：石油需求或已經觸及頂峰

據報導，英國石油公司 (BP) 執行長 Bernard Looney 在接受採訪時表示，儘管在疫情過後，對原油需求的打擊很可能將會持續，甚至不能排除石油需求早已經到頂峰。

Looney 才於今年 2 月上任 BP 執行長職位，他在接受採訪時表示，疫情危機使得石油業在在未來幾年加重了面臨更多的挑戰，因為旅行禁令和停工大幅削減了需求，危機前的日消耗量約為每日 1 億桶。「疫情持續使得石油需求減少，企業實行遠距離在家工作，旅行需求減少，可能會持續很長時間。我不知道這種情況會如何發展，也可能是石油需求已經到達高峰。」Looney 說道。

BP 大部分收益來自石油，該公司的報告中指出，第一季收益下跌了 66%，並且已經發行了數十億美元的債券，削減開支，並推遲項目。

BP 也正試圖改革商業模式和長期戰略，這個世界也要求化石燃料公司對氣候變化承擔更多責任。Looney 表示，流行病增強了他對改變戰略的信念，BP 將在低碳能源上投資更多，而在碳氫化合物上投資更少。隨著原油價格暴跌，可再生能源項目較能吸引更多的資金。

先前，據國際能源機構 (IEA) 曾在《全球能源報告》中表示，受到疫情的衝擊，預期今年全球能源需求將下跌 6%，不但抵消過去 5 年需求的增加，且是過去 70 年來前所未見的，，也是 2008 年金融危機後需求下滑幅度的 7 倍。IEA 表示：「下跌的幅度是前所未有的，就相當於失去了全球第三大能源消費國印度的全部能源需求。」

IEA 也預期今年唯一需求成長的能源是可再生能源。「由於較低的運營成本和對許多電力系統的優先使用權，預計需求將增加。近期產能的增長以及一些新項目將於 2020 年上線，也將提高產量。」報告中說道。