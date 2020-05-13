出貨受疫情影響 Q1 DRAM整體產值季減4.6%

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查，第 1 季 DRAM 供應商庫存去化得宜，季末庫存水位已顯著下降，降價求售壓力不再，使整體 DRAM 均價較上季上漲 0-5%，但受肺炎疫情影響，各國祭出封城鎖國政策，導致物流受阻，DRAM 位元出貨量也受影響，第 1 季 DRAM 整體產值衰退 4.6%、為 148 億美元。

TrendForce 指出，第 1 季受阻的出貨將遞延至第 2 季，在 DRAM 均價上漲幅度擴大，且出貨量同時提升下，預期第 2 季 DRAM 整體產值將季增超過 2 成，原廠營收與獲利能力將持續成長。

DRAM 第 1 季因疫情導致出貨受阻，價漲量縮，三大 DRAM 原廠第 1 季營收均走跌，三星衰退約 3%、SK 海力士約 4%，美光則約 11%，三大原廠獲利則受惠第 1 季 DRAM 均價上揚，維持成長。

市占率方面，三星約 44.1%、SK 海力士為 29.3%，美光則為 20.8%。由於產能規劃大致相同，TrendForce 預期第 2 季市占不會有太大變化。

觀察各廠產能與技術能力，三星持續將部份產能 (Line13) 由 DRAM 轉向影像感測器 (CMOS)，不過平澤二廠預計下半年投入 DRAM 生產，彌補 Line13 投片下滑，同時提高 1Z 製程比重，考量疫情對需求面的衝擊，三星審慎規劃產出，今年產能增加幅度不高。

SK 海力士持續將 M10 廠 DRAM 投片轉向影像感測器，增加 M14 產出，並將於下半年小幅提高無錫廠的產能，但全年產能增幅不高，主要由 1Y 奈米製程比重提升貢獻；美光投片與產能與去年沒有太大改變，今年資本支出將著重 1Z 製程量產與產出提升，目前正值 OEM 積極驗證階段，很快就能導入實際量產。

整體而言，三大原廠先進製程開發與導入雖有遞延，但大致順利，沒有重大品質異常情況發生。TrendForce 指出，今年整體 DRAM 產能沒有明顯成長，資本支出也持續下降，供給位元成長主要來自於 1Y 與 1Z 奈米等先進製程的轉進，並非實質投片增加。

從台廠表現來看，南亞科 (2408-TW) 第 1 季出貨量雙位數成長，營收季增近 10%，營業利益率則由前季的 11% 提升至 12.7%，第 2 季在均價上揚下，獲利能力將持續提升；華邦電 (2344-TW)2 第 1 季量價持平，DRAM 營收變化幅度不大，成長力道以 NAND Flash 較明顯；力晶第 1 季仍以影像感測器需求較強勁，排擠 DRAM 產能，營收小幅下滑 3%。

儘管營收表現分歧，但台廠今年重心都在下一代製程研發，如南亞科宣布不使用美光授權後，專注於 1A/1B 奈米，華邦電持續提升 25 奈米新製程良率和產品多樣性，力晶則專攻 25 奈米 DDR4 產品穩定度與相容性。

