〈南亞科法說〉Q2量持平價揚 疫情需求延續至Q3

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開線上法說會，南亞科總經理李培瑛表示，疫情帶動資料中心、筆電、SSD 等需求持續成長，此情況可望延續至本季、甚至第 3 季，第 2 季出貨量將持平第 1 季，ASP 可望微幅成長，法人看好營運將續揚；李培瑛並說，目前市況還算穩定，長期仍得觀望歐美疫情發展。

李培瑛表示，短期受惠居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD 及網通設備等市場 DRAM 用量增加，相對智慧型手機需求減緩，兩相抵銷，目前整體 DRAM 市況還算穩定，預期此現象將延續到本季、甚至第 3 季，並看好 5G 佈建需求動能將持續。

不過，李培瑛認為，由於歐美疫情擴大，長期市況還是要密切觀察歐美疫情後續發展，若疫情在本季獲控制，本季、第 3 季市況有機會逐季轉佳；但若疫情持續發展到第 3 季，可能影響全球經濟與就業率，DRAM 市況可能就會趨緩。

就南亞科營運來看，李培瑛預期，第 2 季伺服器 DRAM、LDPPR4 等高毛利產品比重將提升，智慧型手機、車用等應用市場相對疲弱，整體出貨量將持平第 1 季；而在伺服器、筆電等市場需求走揚，且市場庫存健康下，第 2 季 ASP 可望微幅成長。

李培瑛表示，目前南亞科庫存水位相當健康，且逐步降低中，估今年位元成長率將介於 15-19%，將視疫情發展而有所變化。此外，由於所有生產均在台灣，受疫情影響程度較低，供應鏈、設備與原物料供應也沒有太大問題。