〈台股盤後〉權值股領軍 傳產、生技助攻 小漲58點收10938點

台股今 (13) 日在權值股領軍點火、蘋概、生技防疫與太陽能等族群助攻下，力抗空軍攻勢開低走高，尾盤靠台積電、鴻海、鋼鐵、食品指標股買單積極作價拉高，帶動指數終場上漲 58.8 點，收在 10938.27 點，成交量萎縮至 1609.35 億元。

美中貿易摩擦風險再起與疫情恐二度爆發拖累美股走跌，加上外資大賣與 MSCI 調降台股權重，讓讓台股陷入利空籠罩陰影，但在資金力撐下由台積電、大立光與鴻海等權值三王領銜反攻，加上資金回流生技與低基期的太陽能，成為支撐盤勢守住平盤之上的重要助力。

台積電尾盤在買單拉抬下，墊高股價終場上漲 2 元收在 297 元一口氣收復月線、季線；全球電子代工龍頭鴻海宣布每股配息 4.2 元，股息配發率創近 3 年新高，激勵股價走揚，尾盤買盤助攻帶動股價上漲近 2%，股價收在 78.8 元，穩守月線之上。

鴻海股價翻紅也讓鴻家軍沾光受惠，京鼎盤中大漲逾 4%，樺漢、帆宣也有 2% 以上漲幅；台揚、陽程、鴻準、臻鼎 - KY、亞太電在買盤敲進下也同步站穩平盤之上。

蘋果概念股中股王大立光終場大漲 2% 以上，聯發科與聯詠也有 3% 漲幅，台達電終場上漲 2.55%。

生技族群擺脫頹勢，製藥與疫苗研發類股股價氣勢如虹，寶齡富錦在多單搶進下推升股價亮漲停紅單，終場收在 154 元站上波段新高；中化生、亞諾法等也雙雙攻上漲停；台耀大漲 6%、神隆、和康生、旭富與訊映等股價也分別有 3%~4% 不等的漲幅。

口罩概念股中包括恆大終場亮起漲停紅燈，股價突破周線、月線收在 104 元，南六與康那香也分別有 7%、5% 以上的漲幅。

基期偏低的太陽能類股在投信追捧下帶動股價翻紅，指標個股茂迪直奔漲停，股價轉強站穩月線收在 7.34 元，新晶投控大漲近 9%，聯合再生與太極也有 5% 以上漲幅。

汽車族群中電子零組件類股表現相對亮眼，怡利電終場大漲逾 9% 攻上漲停關門，勝麗也有近 5% 漲幅。

法人表示，台股今天在政府基金與內資投信聯手拉抬下，帶動指數守住 10900 點關卡，隨著時間接近 520 預料政府基金撐盤力道不至於退場，但須慎防美股波動，部分漲多個股將有調節拉回壓力。

