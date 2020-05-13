「萬一」魔咒？外資自營聯手大買台灣50反一

武漢肺炎疫情趨緩，歐美逐步解封後，反而引來第二波疫情隱憂，加上美國總統川普繼續以中國為箭靶，美股 4 大指數又應聲下跌。台股本波闖關「萬一」攻勢也將熄火？ 「萬一」關還是魔咒？繼外資之後，自營商也加入大買台灣 50 反一。今日又逢周選擇權結算，10800 點整數關卡，對台股短線中線來說都居關鍵戰略位置。關鍵點位為 10777、10826 與 10853 點。

台股今日開盤，如測試 10800 點整數關卡，必須站穩 10826 點，10800 點才算守住，而下方護城河為 10777 點。站穩 10826 點，10853、10888 點最好也能收復，台股才有望重返 10900 點，站穩 10935 點，本波還有機會再挑戰 10968 與 11000 點關卡。今日需提防 10777 點失守，如國家隊未能及時救援，台股回檔賣壓恐加劇，下方 10743、10710 防線如再棄守，恐有回探 10688、10658 與 10616 點的疑慮。

台股面臨 10800 點整數關卡關鍵區攻防，權值股戲份再度加重，權王台積電不僅未能繼續挑戰 300 元關卡，昨日反而領先大盤跌破月線，股王大立光上方則面臨年線與季線壓力，鴻海也同樣面臨上方年線壓力。三王今日能否有抗跌表現，甚至領軍突圍，將攸關台股本波攻勢是否告一段落。

另外今日盤面的焦點族群，MSCI 最新公布季度調整，台股在全球標準型指數成分股新增矽力 - KY，剔除潤泰全。全球小型指數成分股新增凌華、世芯 - KY、華擎、嘉晶、茂林 - KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山。剔除英利 - KY、恒耀、矽力杰。本次季度調整將於 5 月 29 日收盤後生效。新增小型股部分，投資人勿急於追高，可觀察技術面再尋求買點切入。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)