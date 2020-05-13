南韓4月就業人口創21年來最大減幅

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，南韓 4 月失業率報 4.2%，就業人口則報大減 47.6 萬人，創下近 21 年多來的最大減幅。

根據南韓統計廳在週三 (13 日) 所公布的數字，該國 4 月的就業人口報 2656.2 萬人，年減 47.6 萬人。這個數字是亞洲金融風暴發生後，自 1999 年 2 月 (65.8 萬人) 以來，相隔 21 年又 2 個月的最大減幅。

從南韓近幾個月的就業情形來看，在去年 12 月至今年 2 月雖連續出現 40 萬人以上的增長，但是到了 3 月就轉為 19.5 萬人的減少，4 月時的減幅更是一口氣擴大到 47.6 萬人。

對於這樣的現象，南韓統計廳的社會統計局長殷淳鉉表示：「為防止新冠肺炎疫情擴大所採取的防疫措施，約束了各種集會活動以及民眾外出，還有觀光客數量也出現遽減。住宿、餐飲業，以及教育服務業為主的各項行業，故發生就業人數大減的情形。」

從具體數字來看，受到最多影響的零售、餐飲業，在 4 月時所出現的人力需求減少了 33.4 萬人。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基表示，政府計畫緊急創造逾 55 萬個就業機會。也將向個體戶、特殊從業者，以及自由工作者等，對這些未加入勞保，生計面臨困難者發放補助。