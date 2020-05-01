川普看過證據！指控新冠病毒源於中國武漢實驗室

週四 (30 日) 美國總統川普表示，已看過新冠病毒源自中國武漢實驗室的證據，但不願更進一步透露詳情。

川普近期已對國家安全局 (NSA)、國防情報局 (DIA)、中央情報局 (CIA) 下達明確指示，調查中國與世衛 (WHO) 是否在疫情爆發初期試圖知情不報？以及中國武漢實驗室是否為病毒爆發的起源？

週四 (30 日) 外媒記者提問川普「是否看過證據篤定新冠病毒爆發來自中國的一個實驗室？」川普回應：「是的，我有。」

川普稱：「我們應該在不久後得到解答，這將在很大程度上決定我對中國的看法。」

川普提到：「我認為世界衛生組織 (WHO) 應該為自己感到羞恥，因為他們就像中國的公關 (掩蓋實情)。」

川普表示：「當人們犯下可怕的錯誤，尤其是導致世界各地成千上萬的人死亡的錯誤時，世衛不應找藉口避責。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 320 萬例，死亡數突破 22.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 6 萬。

外媒報導，美國多家機構高官週四已召開會議，制定報復中國的戰略，研擬向中國求償數十億美元的新冠疫情損失。