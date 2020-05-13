〈能源盤後〉減產、重啟經濟帶來希望 WTI期油價格登5週高點

週二 (12 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油價格登上 5 週高點，係因市場期待減產和重啟經濟將削減原油過剩程度。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「在市場獲得大規模減產即將到來的保證後，原油重回反彈上漲模式。」

沙烏地阿拉伯承諾，除了分擔 OPEC + 協議的減產份額，6 月時還會再追加減產 100 萬桶 / 日。

外媒週二引述 4 位 OPEC + 消息來源報導，OPEC + 有意在 6 月過後持續執行目前的減產行動。OPEC + 現行減產協議規定 5 月 1 日至 6 月底，每日減產 970 萬桶，此後逐步縮小減產規模至 2022 年 4 月終止。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.64 美元或 6.8%，收每桶 25.78 美元。

根據道瓊市場數據，此為 WTI 原油最前月契約自 4 月 6 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 35 美分或 1.2%，收每桶 29.98 美元。

沙國官媒週一報導，在納入 OPEC + 減產份額和自願減產的計算後，沙烏地阿拉伯 6 月原油產量將達每日 749.2 萬桶。

科威特和 UAE 週一表示，他們會助沙國一臂之力，6 月起每日分別減產 8 萬桶和 10 萬桶。

「現在消息指稱，俄羅斯也對減產行動有所進展。」Flynn 日報上提到。

外媒週二報導，知情人士透露，根據 OPEC + 協議，俄國在 5 月 1 日至 11 日期間將削減原油和天然氣凝析油產量，自平均 1125 萬桶 / 日削減至 945 萬桶 / 日。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 每日報告指出，市場不應輕忽沙國的減產，「擴大減產是市場的正面指標，因該行動能緩解市場供過於求的狀況。」

「不是說追加的減產程度就能讓原油市場平衡，還差得多了，但至少可以在 6 月時讓失衡的程度拉回來到更易於控制的水準，且更可能避免陸上儲油槽到達滿載的程度。」

美國今年原油產量預計較去年大量下降，EIA 預期國內產量平均 1170 萬桶 / 日，較 2019 年的產量水準減少 50 萬桶 / 日。EIA 專員 Linda Capuano 表示，「這將是 2016 年以來首次產量年度下滑，且我們預期 2021 年進一步下降 80 萬桶 / 日。」

原油交易者也期盼看到跡象顯示復甦的經濟活動開始提高汽油需求，進而會提高原油需求。週二數據顯示，汽油價格大跌引起美國 4 月份消費者物價下降 0.8%。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 91.85 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格下降 3.5%，收每加侖 83.84 美元。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 週二報告指出，倘若 API 數據顯示上週庫欣中心的原油庫存進一步下降，那麼原油就能獲得進一步的支撐力。

EIA 預計週三公布每週石油供應量報告。

根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週 (5 月 8 日止) 美國原油庫存增加 480 萬桶、汽油庫存減少 250 萬桶、蒸餾油庫存增加 410 萬桶。

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