〈能源盤後〉需求太疲弱 沙國再減產100萬bpd也枉然 原油收低

週一 (11 日) 交易，原油期貨價格收低，係因原油需求下滑的程度超越了沙國和其他主要產油國 6 月進一步減產帶來的支撐力。

沙烏地阿拉伯能源部門官員向媒體表示，能源大臣已指示沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco) 6 月起追加減產 100 萬桶 / 日。

SPA 報導，此舉將讓沙國原油總產量較 4 月水準削減約 480 萬桶 / 日。在 OPEC + 減產協議以及自願國的加入下，沙烏地 6 月原油總產量將達 749.2 萬桶 / 日。

OPEC + 上月達成協議，自 5 月 1 日起至 6 月底每日減產 970 萬桶。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「沙國宣布進一步減產，卻沒能振奮市場，這是因為這個減產行動似乎是為了因應市場需求缺乏而做的。如果本來就沒有買家要買油，那市場也沒理由為了減產而歡呼。」

與此同時，科威特石油部長週一表示將協助沙國平衡石油市場，6 月將自願追加減產 8 萬桶 / 日。

阿聯酋通訊社 (Emirates News Agency) 表示，UAE 已經承諾 6 月額外減產 10 萬桶 / 日。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 60 美分或 2.4%，收每桶 24.14 美元，盤中低點觸及 23.67 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油最前月契約價格上週上漲 25.1%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.34 美元或 4.3%，收每桶 29.63 美元，上週上漲 17.1%。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez Masiu 認為，沙國、UAE 和科威特追加減產的行動「一點也不令人意外」，可能只反映出「其餘 OPEC + 成員遵循度不達標」的預期，以及「因需求復甦乏力的風險，導致供應持續過剩」的預期。

「然而，雖然多減產 120 萬桶 / 日不會因此讓市場重拾平衡，但一定會減輕一些儲油設施的壓力，而且為需求回彈又多爭取了一些時間。」

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，許多地區依舊施行防疫封鎖措施，意味著原油需求仍疲弱，「但減產將會支撐長期價格，一旦對需求的擔憂不再是威脅時。」

美國原油產量不斷下降，EIA 週三公布，5 月 1 日止的當週國內原油產量減少 20 萬桶 / 日，總產量下降至 1190 萬桶 / 日。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「投資者會希望美國持續關閉生產以支撐價格，同時對感染激增的擔憂也會嚴重影響其決策。」

德國在每日新增確診人數低於 1000 人之後放寬了防疫限制，但屠宰場和療養院等區域內確診人數卻增加。中國週日有 14 起新增確診病例，為 10 日來首次出現 2 位數確診人數，而南韓確診人數也增加 (涉及夜總會的病例)。

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